JUBEL: Liverpool og Virgil van Dijk tok tre ekstremt viktige poeng da de slo Southampton fredag kveld. Foto: John Walton / EMPICS Sport

Manchester United-legende innrømmer feil: Trodde ikke van Dijk var verdt 800 milloner

Manchester United-legende Gary Neville (44) tenkte Liverpool dro på altfor mye da de betalte rundt 800 millioner kroner for Virgik van Dijk (27). Han tar det tilbake nå.

Liverpool slo Southampton 3–1 borte fredag kveld. Sky Sports gir van Dijk en 6-er på børsen.

Liverpool Echo skriver at Neville måtte svelge egne ord etter van Dijks spill denne sesongen. Nederlenderen ble hentet til klubben for over 800 millioner kroner fra Southampton.

– Det var ikke signeringen i seg selv som overrasket meg, men det var størrelsen. Jeg husker da Manchester City betalte 500 millioner for Kyle Walker, jeg tenkte: Det er utrolig, det var det samme med Virgil van Dijk , sa Neville på TV under sending og fortsatte:

– Når man har sett ham de siste 12 månedene, så må alle gi ham den hyllesten har fortjener. Han har vært absolutt enesteående. Når jeg ser tilbake på min karriere, så var Gary Pallister, Jaap Stam og Rio Ferdinand spillere som gjorde at alle på laget følte seg trygge.

Hjemmelaget tok ledelsen fredag ved Shane Long, før Naby Keita utlignet. Etter 80 minutter gikk Mohamed Salah på et spinnvilt sololøp og scoret, før Jordan Henderson satte inn kampens siste mål.

Her kan du se litt Salah-magi fra kampen:

Liverpool er med seieren to poeng foran Manchester City, som har en kamp mindre spilt.

Neste kamp i Premier League for Liverpool er Chelsea hjemme søndag 14. april, mens City møter Crystal Palace borte samme dag.



– Han er en hel bakre firer

Neville mener van Dijk slår pasninger på nivå med en sentral midtbanespiller.

EKSPERT: Gary Neville på St. Marys Stadium fredag kveld for å se Southampton mot Liverpool. Her sammen med Sky Sports-reporter Kelly Cates. Foto: Adam Davy / PA Wire

– Helt ærlig, hver gang jeg ser Liverpool, selv når Matip misser, eller når backene er borte fordi de har gått fremover, så ser det ut som om van Dijk dekker hele den bakre fireren. Han er en unik forsvarsspiller, sa Neville under sending i følge Liverpool Echo.

Han er også full av lovvord om Andy Robertson som kom fra Hull. En overgang som overrasket den tidligere United-helten.

Manchester City slo Cardiff 2–0 onsdag.

Kommende uke er det Champions League. Manchester City møter Tottenham, mens Liverpool skal spille mot Porto.

Publisert: 06.04.19 kl. 11:00