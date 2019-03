Sven Mollekleiv vant kampen om valgkomiteens gunst, på bekostning av blant andre Tom Tvedt og Berit Kjøll. Foto: Bjørn S. Delebekk

Kommentar

Vil endevende idrettsstyret: Valgkomiteens brutale grep

En handlekraftig valgkomité har landet en løsning som er spennende for norsk idrett. Like viktig er det å sko seg for å våge å ta tak internasjonalt.

Nå nettopp







Det var kraftig kost som ble lagt frem på møterom «M6» på Ullevaal stadion.

Bare to personer fra det sittende idrettsstyret innstilles på å få være med videre.

Den ene av dem, Vibecke Sørensen, leder moderniseringsprosjektet i norsk idrett.

les også Mollekleiv innstilt som ny idrettspresident – Tvedt: – Er veldig skuffet

Den andre som ligger an til en ny periode, Sondre Gullord, var en av de to dissidentene, som tidlig og tydelig tok til orde for å åpne regnskapene, i tiden da flertallet strittet imot.

Det betyr at valgkomiteen i sum tar et meget tydelig grep.

Helt i toppen vrakes Tom Tvedt til fordel for Sven Mollekleiv , dersom idrettstinget støtter innstillingen.

Det er naturlig nok skuffende for den sittende presidenten, som håpet på en ny periode.

Men i Mollekleiv får norsk idrett en erfaren og samlende leder, med stor retorisk kraft og et omfattende kontaktnett.

Ikke minst har han internasjonal erfaring, også fra endringsprosesser, og her står han overfor en nøkkeloppgave.

I tillegg til å være tydelig om utfordringer hjemme, er nemlig Mollekleiv krystallklar på at han vil ta klarere tak internasjonalt.

les også Kilder til VG: Mollekleiv innstilles som ny idrettspresident

Selvsagt er det naivt å tro at lille Norge kan forandre inngrodde internasjonale kulturer over natten.

Likevel er det viktig å ta fighten i relevante fora for at vi må få moderne standarder på hvordan idrettsorganisasjoner ledes og drives utaskjærs, i en tid der de fremstår stadig mer anakronistiske.

I dette arbeidet er det særdeles interessant at Johann Olav Koss, etter lang utlendighet, har sagt ja til å innstilles som 2. visepresident i NIF.

Den tidligere skøytestjernen har bygget seg opp lang organisasjonserfaring internasjonalt, og ikke minst er engasjement rundt antidopingarbeidet de siste årene svært relevant.

les også NFF-styret fikk svar på tiltale: 170–37

Her kan Koss forhåpentlig bli en sentral figur i den utfordrende rollen Norge må ta overfor et system med stort behov for forandring.

Her er det et bakteppe at stortingsflertallet vil sette klare forutsetninger for fremtidig statsstøtte knyttet til internasjonale mesterskap på norsk jord.

Innenlands er styrking av klubber og trenere, samt kampen mot økonomisk utenforskap blant teamene presidentkandidaten trakk frem under presentasjonen på Ullevaal.

Noe av det mest interessante – og prisverdige – med valgkomiteens grundige arbeid, er hvordan de vil ha en mer strategisk innretning på styret, og få på plass et mer markant skille mellom hva som tillegger administrasjonen og hva som er styreoppgaver.

les også Mollekleiv til angrep på gubbevelder i internasjonal idrett: – Norge gjør ikke nok

Her er det også gjort et godt grep med å få en solid fraksjon unge styremedlemmer.

Totalt virker bakgrunnen til styresammensetningen fornuftig, og bør danne et godt grunnlag for å ta norsk idrett dit denne organisasjonen bør være.

Men selv om dette ser lovende ut, er det selvsagt altfor tidlig å innkassere noen triumfer. Først må jo selvsagt idrettstinget få si sitt, og ingen er valgt før vedtaket er fattet. Deretter følger den vanskelig oppgaven med å omsette visjoner og vyer til målbare resultater.

Ikke minst blir det interessant å se hvordan man i praksis vil innfri løftene om å bli en brysom utfordrer overfor internasjonale ledere med endringsvegring.

Det er det bare tiden som vil vise om fungerer. Men akkurat disse timene på Ullevaal fungerte riktig så bra.

Det er spennende tider i vente.

Publisert: 29.03.19 kl. 15:57