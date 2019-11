Magnus Carlsen blir utspilt i VM-finalen

BÆRUM (VG) (Magnus Carlsen-Wesley So 1 1/2–10 1/2) Wesley So (26) har gjort Magnus Carlsen (28) til statist de to første dagene av VM-finalen i Fischer-sjakk.

Førstemann til 12 1/2 poeng har vunnet - og blir den første offisielle verdensmester i Fischer-sjakk.

Amerikaneren leder nå med knusende 10 1/2 mot Carlsens 1 1/2.

– Det er en stor ledelse. Det skal være nesten umulig å komme tilbake, men det er Magnus... Hadde jeg spilt mot andre, så kanskje jeg hadde sagt at det var over, men ikke nå, sier So til VG.

– Jeg tror han kommer til å komme i god form i morgen og kommer til å kjempe hardt. Så det kommer ikke til å bli lett, legger han til.

På den første finaledagen, torsdag, imponerte So med remis og seier i de to partiene. Fredag fortsatte han å skape trøbbel for Carlsen og vant begge partiene.

– Magnus kommer til å fortsette å fighte. Og Magnus har jo en tendens til å gjøre det dramatisk, sa Carlsen-manager Espen Agdestein forhåpningsfullt til VG.

Lørdag avgjøres VM med åtte partier i «fartsdisiplinene».

– Det har vært en maktdemonstrasjon i dag, og det har ikke vært flaks. Det har vært ferdigheter hele veien. Tre strake seirer mot Magnus Carlsen, på Carlsens hjemmebane, fastslo Jon Ludvig Hammer på VGTV.

I utgangspunktet er det satt opp fire hurtig- og fire lynsjakkpartier lørdag, men det er førstemann til 12,5 poeng som vinner - og dersom So vinner ett hurtigsjakkparti eller spiller to remiser der, så er det over.

So er bare rangert som nummer 12 i verden i klassisk sjakk, mens Carlsen er suveren verdensener.

– Jeg tror dette partiet kommer til å ende med remis, for ingen av dem har en god plan for å komme videre, sa Jon Ludvig Hammer på VGTV etter rundt 25 trekk av det første partiet.

So - med hvite brikker - opparbeidet seg etter hvert et ganske bra overtak, og en tabbe av Carlsen i det 37. trekket gjorde at computerne gikk amok.

Nordmannen forsvarte seg febrilsk, men So sto til «kliss vinst», som det heter på sjakkspråket. Og han fikk «ballen i mål» etter 60 trekk.

Også i det andre partiet fredag fikk So - nå med svarte brikker - tidlig en klar fordel.

– Carlsen har ikke gitt opp og har en voldsom fordel på klokken, sa Jon Ludvig Hammer på VGTV etter drøyt 25 trekk. Mot tidskontrollen på 40 trekk sa samme Hammer at «So har full kontroll».

Sjakkeksperten Tarjei J. Svensen i chess.com skrev dette på Twitter:

Lørdag er den siste finaledagen med fire partier «hurtig hurtigsjakk» og fire partier lynsjakk - men de gir ikke like mange poeng som de lengre partiene torsdag og fredag. Der ga seier tre poeng. Seier gir to poeng i «hurtig hurtigsjakk», mens det er bare ett poeng for å vinne i lynsjakk. Det er i alt 12 partier, og førstemann til 12 1/2 poeng har vunnet. Hvis det fortsatt er likt, avgjøres det med såkalt armageddon.

Carlsen er i øyeblikket verdensmester både i klassisk sjakk og lynsjakk. Han er selv klar på at 2019 har vært hans beste år i hele karrièren.

Men nå får han en tøff lørdag på Høvikodden ...

Publisert: 01.11.19 kl. 19:19 Oppdatert: 01.11.19 kl. 21:43







