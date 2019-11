Full krise for Magnus Carlsen

BÆRUM (VG) (Magnus Carlsen-Wesley So 1 1/2–7 1/2) Wesley So (26) utspilte Magnus Carlsen (28) og har skaffet seg en stor ledelse i kampen om VM-tittelen i Fischer-sjakk.

For mindre enn 10 minutter siden







Amerikaneren vant også fredagens første parti i finalen mellom de to.

Vinneren på Høvikodden blir den første offisielle verdensmester i Fischer-sjakk.

På den første finaledagen, torsdag, imponerte Wesley So med remis og seier i de to partiene.

– So skal fortsatt ha mange poeng for å vinne. Jeg tror at Magnus fortsatt har troen, selv om So har spilt veldig bra nå, sier Espen Agdestein til VG.

– Magnus kommer ikke til å legge seg ned og dø. Han kommer til å gjøre alt for å vinne, fortsetter Carlsens manager.

– Wesley So har spilt glitrende i denne finalen, sa Jon Ludvig Hammer på VGTV.

Følg VM i Fischer-sjakk med Jon Ludvig Hammer på VGTV

Det andre partiet fredag starter kl. 20.00.

I fredagens første parti, finalens tredje, hadde amerikaneren hvite brikker.

les også Finalemotstanderen: – Magnus er enorm favoritt

– Jeg tror dette partiet kommer til å ende med remis, for ingen av dem har en god plan for å komme videre, sa Jon Ludvig Hammer på VGTV etter rundt 25 trekk.

So opparbeidet seg etter hvert et ganske bra overtak, og en tabbe av Carlsen i det 37. trekket gjorde at computerne gikk amok.

les også Caruana om Carlsens VM-tvil: – Vil overraske meg om han ikke stiller

Nordmannen forsvarte seg febrilsk, men So sto til «kliss vinst», som det heter på sjakkspråket. Og han fikk «ballen i mål» etter 60 trekk.

Lørdag er den siste finaledagen med fire partier «hurtig hurtigsjakk» og fire partier lynsjakk. Det er i alt 12 partier, og eventuelt armageddon for å få en avgjørelse.

Carlsen er i øyeblikket verdensmester både i klassisk sjakk og lynsjakk.

Publisert: 01.11.19 kl. 19:19







Mer om