NBA utsetter sluttspillkamper: – Nok er nok

Ingen av onsdag kvelds planlagte kamper i NBA vil bli spilt etter at Milwaukee Bucks nektet å stille opp mot Orlando Magic. Bakgrunnen er enda en politiskyting i USA.

Det melder NBA i en uttalelse på Twitter.

– Vi er lei av alle drapene og uretten, sier Bucks-spiller George Hill til ESPN.

Søndag ble afrikansk-amerikanske Jacob Blake (29) skutt syv ganger av politiet i Kenosha i Wisconsin, rundt seks mil unna Bucks hjemby Milwaukee. Faren har senere opplyst at Blake er blitt lam fra livet og ned som følge av hendelsen.

NBA-sluttspillet har på grunn av coronautbruddet blitt utsatt fra april, men startet opp igjen 17. august. Alle kampene skal spilles i ESPN Wide World of Sports Complex i Disney World i Florida.

– Verden må forandres. Politiet må forandres. Vi som samfunn må forandres. Men akkurat nå ser vi ikke noe av det. Liv går tapt hver dag, og det er ingen konsekvenser eller noen som tar ansvar. Det er det som må forandre seg, sa Hill mandag ifølge The Guardian.

Natt til torsdag norsk tid skulle i utgangspunktet Milwaukee Bucks møtt Orlando Magic, Houston Rockets møtt Oklahoma City Thunder og Los Angeles Lakers skulle spilt mot Portland Trail Blazers. Alle til femte kamp i best-av-syv-serien i NBA-sluttspillet.

Får støtte

Visepresident i Milwaukee Bucks, Alex Lasry, skriver følgende på Twitter:

– Noen ting er større en basketball. Det standpunktet som spillerne og organisasjonen i dag har tatt viser at vi er lei. Nok er nok. Endring må skje. Jeg er utrolig stolt av guttene våre og står 100 prosent bak spillerne som er klare for å bidra til endring.

– Vi støtter våre spillere og avgjørelsen de har tatt. Vi visst ikke noe på forhånd, men hadde vi visst det ville vi vært enige med dem. Den eneste måten å få forandring på er å fokusere på urettferdigheten som skjer foran oss. Det har våre spillere gjort, og vi vil fortsette å stå ved deres side, skriver klubben i en uttalelse.

Orlando Magic, som skulle møtt Bucks, skriver i en uttalelse at de støtter klubbens beslutning:

– Vi fordømmer fordommer, raseulikhet og uberettiget bruk av politivold mot fargede mennesker.

Ifølge Guardian har sinnet mot raseulikhet og politivold vokst i NBA, hvor 80 prosent av spillerne er svarte.

Ligaens største stjerne, LeBron James, skriver på Twitter at det må skje en endring:

USAs tidligere president Barack Obama uttrykker støtte til spillerne på Twitter:

– Jeg roser Bucks-spillerne for at de står for det de tror på, og trenere som Rivers og NBA og WNBA for at de går foran som et godt eksempel, skriver han.

Sprer seg

Også i Major League Baseball har kamper blitt utsatt onsdag, skriver Huffington Post.

Ifølge avisen er kampen mellom Milwaukee Brewers og Cincinnati Reds den første kampen som blir utsatt. Deretter skal kampen mellom Seattle Mariners og San Diego Padres ha blitt utsatt.

– Vi og Reds følte at når samfunnet og landet vårt er i så mye smerte, ville vi at 100 prosent av fokuset skal være rettet mot problemene som er mye viktigere enn baseball, skal Brewers-pitcher Brent Suter ha uttalt.

