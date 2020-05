FERSK I GAMET: Sverre Lunde Pedersen med sitt førstefødte barn, Svein. Etter sommeren flytter han med far og mor Ingunn Trædal-Lunde fra Bergen til Stavanger. Foto: PRIVAT

Skøytepappa Pedersen flytter med familien

Sverre Lunde Pedersen (27) tar med seg kona Ingunn Trædal-Lunde og deres nyfødte sønn Svein fra familiens nye hus i Bergen til Stavanger.

Nå nettopp

Der skal stort sett hele skøytelandslaget ha treningsleir frem til planlagt verdenscup-start i slutten av november.

– Dette er noe vi egentlig har tenkt på gjennom hele vinteren. Vi visste jo at Svein skulle komme og kona har permisjon. Da coronaen kom ble det enda mer aktuelt. Vi vil ha en slags base i Stavanger fra august og leie et bosted der, bekrefter VM-medaljegrossisten og OL-gullvinneren.

– Jeg er glad for at de vil være med, tilføyer Sverre Lunde Pedersen.

Før påske flyttet han og familien inn i deres nye hus i Bergen.

Sportssjef Lasse Sætre i Norges skøyteforbund sier at landslagets plan er å være i Stavanger i 55 dager, fra august og frem til verdenscupen skal starte i Polen 13. november og Stavanger 20. november.

Han understreker at landslagsledelsen med allroundtreer Bjarne Rykkje og sprinttrener Jeremy Wotherspoon «ikke krever» at løperne gjør som Sverre Lunde Pedersen og flytter til oljebyen, som betinget av corona-utviklingen kan by på is fra 1. september.

les også Sverre Lunde Pedersen ble far: – Rå opplevelse

Sverre Lunde Pedersen håper «selvfølgelig» at flest mulig av landslagskameratene følger hans Stavanger-plan. Ikke minst fordi Norges beste skøyteløpere har bestemt at sprinterne og allroundere i større grad skal trene og være sammen som ett lag frem mot 2022-OL.

Slik jublet Sverre Lunde Pedersen & co i 2018-OL:

– Jo flere, jo bedre. Vi sykler mye, og det er bra å være en god gruppe på sykkelturer. Og det er fint å kunne bli samkjørt med sprintgjengen, sier allrounder Sverre Lunde Pedersen – som med en liten gjeng løpere vil ha tilbakelagt rundt 500 kilometer på sykkelen fra mandag til torsdag rundt Bergen denne uken.

les også Treningsforbud etter sølv-drama

OL-gullvinner Håvard Lorentzen (27) forteller at han som landslagveterankollega Sverre Lunde Pedersen i et par måneder vil bytte ut sitt faste bosted i Bergen med et krypinn i Stavanger. Om han får med seg sin bedre halvdel Hege Bøkko (28), avhenger av om hun – etter å ha lagt opp som skøyteløper – kan finne en jobb i Stavanger.

– Jeg håper hun vil komme på besøk, sier Håvard Lorentzen spøkefullt.

les også Hege Bøkko legger opp: – Det er selvsagt vemodig

Han skulle egentlig 20. april ha vært inne til en større undersøkelse av hoften som plaget ham siste sesong. På grunn av corona-epidemien og covid-19-smitten er den utsatt til 16. juni.

– Den har ikke vært vond som i vinter. Muskulaturen knyter seg fort, men det har ikke vært så hemmende som det var. Det vil bli spennende å se hva som skjer når jeg begynner å trene i skøytestilling igjen, sier Håvard Lorentzen.

les også Lorentzen var trolig corona-smittet: Har «ikke pushet» seg

Sportssjef Lasse Sætre er spent på hvilke smittevernregler og reiserestriksjoner Norges skøyteløpere må forholde seg til gjennom sommeren og utpå høsten. Fordi Olympiatoppens hotell i toppidrettssenteret fortsatt er stengt, prøver han å finne innkvartering til neste landslagssamling i Oslo i begynnelsen av juni.

les også Disse sportsarrangementene står i fare ved innreisenekt – har diskutert utsettelse av håndball-EM

Kan landslagstrener Bjarne Rykkje, som er bosatt i Nederland, delta? Vil det med tanke på karantenereglene være lurt å planlegge is-samling i nederlandske Heerenveen i juli?

– Med så mange begrensninger spørs det om det er praktisk lønnsomt, påpeker sportssjefen.

Publisert: 20.05.20 kl. 21:31

Fra andre aviser