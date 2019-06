BANKERKUSK: Vidar Hop kusker storfavoritten Hickothepooh, som har imponert stort i sine to siste seiersløp. Foto: Eirik Stenhaug, Eirik Stenhaug

Lørdagens travtips (V75): Oslo Grand Prix-vorspiel

Hickothepooh ble vraket til Oslo Grand Prix, som går av stabelen på Bjerke Travbane søndag, med tre norske hester til start. Trond Anderssen-traveren blir i stedet holdepunktet i lørdags-V75'en, som pleier å gi gode penger OGP-helgen.



Anders Olsbu

Hickothepooh har vist panserform i sine to siste starter og har vunnet begge etter imponerende innsatser.

– Sist fikk han et blytungt løp i tredjespor og dødens, men var likevel god nok til å vinne. Nest sist var han helt overlegen. Fra et fint spor tror jeg han vinner igjen. Bak den store favoritten er det vidåpent, sier VGs travekspert, Anders Olsbu.

Han lar også Voje Maren stå ugardert.

– Voje Maren har vunnet lett i sine to siste starter. Er som vanlig belastet med langt tillegg, men blir det ikke for mange skjær i sjøen, skal hun ha en fin sjanse igjen. I hvert fall om hun er like god som hun har vært.

NB! Kuskekommentarer på alle V75-hestene på Oslo Grand Prix-dagen, samt tips, vil du finne på VG+ lørdag ettermiddag/kveld.

Dagens banker

Hickothepooh (V75-6) har vært kanongod til seier i sine to siste starter. Med samme innsats vinner han trolig igjen.

Dagens luring

Søndre Jerkeld (V75-1) feilet i striden med gode G. Jerken sist og kan være farlig å utelate.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 245 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1980 kroner

DERBY-VINNER: Will Prinsen er belastet med hele 60 meter tillegg i langløpet. En garderingshest. Foto: Terje Andersen, Equus Media

V75-1 (3120mv)

10 G. JERKEN

9 SJØ KONGEN

11 SØNDRE JERKELD

4 DRAKEN

13 TROLL SOLEN

12 BILBO B.S.

15 WILL PRINSEN

8 Remix

6 Horgen Lynet

3 Hvalstad Odin

14 Pave Faks

——————————–

7 Røster

2 Sprett Odin

1 Søyset Kaiser

Løpet

Vidåpent i langløpet for kaldblodshester.

Favoritten

G. Jerken vant greit når Søndre Jerkeld galopperte sist. Klaffer det med posisjonen kan han vinne igjen.

Outsiderne

Sjø Kongen sto på fint til tredje bak Bilbo B.S. sist. Er satt opp for løpet og står 20 m bedre til kontra sistnevnte nå.

Draken er en bra finne, som vant enkelt fra tet sist og avsluttet bra etter sen åpning nest sist. Har vunnet syv av elleve løp i år.

Luringen

Søndre Jerkeld har vist sterk form i sine to siste starter. Feilet som seiersfarlig mot G. Jerken sist. Liker langløp og skal ikke avskrives.

Startsiden

Finske Draken er kjapp fra start og kan sitte i tet om kusken treffer.



LURING: Goldstile kan ventes forbedret med løpet sist i kroppen. Det var første gang ut i Jens Kristian Brenne-regi. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-2 (2100ma)

3 FAUST BOKO

4 SUPER STRONG

1 LINS TANIC

6 CRACKAJACK

2 BAXO EPICE

9 GOLDSTILE

10 SEVEN KARATS

11 Dream Builder

5 Amarone Classic

——————————–

8 M.S. Triple J.

7 Rainbow Bonanza

12 Anthony Downs

Løpet

Nok et vidåpent løp. Jeg garderer svært bredt.

Favoritten

Faust Boko fullførte solid og var ikke mye slått tross siste 1300 meter i dødens i Årjäng sist. Er flink fra start og har trukket et fint spor. Skal regnes i striden med posisjonsklaff og får et knepent tips.

Outsiderne

Super Strong har vært veldig god i Søvik-regi. Sist overtok han føringen midtveis og vant greit foran Whatsoflying S.S., som sto 20 meter bak. Gangen før kunne han ikke svare en meget opplagt Tip Esterel etter å ha fått hardt trykk av denne på sisterunden. Var god toer på 1.11,9 da. Vant lett fra tet gangen før tross en 1.10-åpning. Skulle 6-åringen komme seg foran, stiger sjansene.

Lins Tanic var helt overlegen i billig lag sist tross førsterunden i dødens, før han overtok. Blir trolig overflydd fra start, men skulle luken komme, kan ingen føle seg trygge. Men det blir litt sjanseartet herfra. Uansett får han normalt en sparsom reise.

Crackajack sto vrient til i spor tolv sist. Var stri underveis, men fullførte bra.

Luringen

Goldstile gikk helt greit første gang ut i Brenne-regi og kan være klart forbedret med det løpet i kroppen. Er mer enn god nok på sitt beste. 5-åringen kan få løpet sitt herfra, og skulle det bli tøff kjøring i front, kan han bli farlig, i hvert fall i normalform.

Startsiden

Alle i sporene fra to til syv kan åpne meget bra. Her kan det bli tøff kjøring. Kanskje Super Strong, Baxo Epice eller Faust Boko til tet.



BANKERKUSK: Lars Anvar Kolle har vunnet lett med Voje Maren i begge hennes starter etter pause. Kan runde alle tross langt tillegg i Vinvaras æresløp. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-3 (2120mv)

15 VOJE MAREN

——————————–

3 Frøken Helmine

12 Glade Tider

14 Eldoda

5 Dale Anne

1 Nygaards Nena

13 Alonso Jenta

6 Tangen Siri

11 Dag Frøya

8 Mykle Linn

7 Alfa Betty

2 Victoria R.

9 Skjetnefaxa

10 Tuxi Temi

4 Jærvsø Saga

Løpet

Jeg lar Voje Maren stå ugardert i Vinvaras æresløp.

Favoritten

Voje Maren har vært god til seier i sine to starter etter pause. Er belastet med langt tillegg igjen, men uten for store trafikkproblemer kan hun runde seier på ny, i hvert fall om hun er like god som hun har vært.

Outsiderne

Glade Tider ble klart slått av Voje Maren, som toer sist. Feilet i klar ledelse i siste sving mot sistnevnte nest og kunne blitt farlig ellers da. En god trippelsjanse.

Luringen

Frøken Helmine var dårlig med fra start sist, men avsluttet bra til annen bak Dale Anne via fjerdespor ut av siste sving. Står fint til på strek og fortjener snart en seier igjen.

Startsiden

Ingen startraketter på strek. Kanskje er Victoria R. best i gang.



EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, lanserer to V75-bankere i form av Hickothepooh og Voje Maren. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-4 (1609ma)

2 UNAR BI

4 Luxury Tile

7 Royal Baby

1 Party Lane

——————————–

5 In Håleryd

8 Kamperhaugs Dina

10 Amazing Case

3 Delicious Dream

9 Ursula Horse

11 Nora Noark

Løpet

Fire hester peker seg ut i dette hoppeløpet med Unar Bi som klar favoritt.

Favoritten

Unar Bi er en meget bra italienskfødt traver, som har vunnet fem av syv i år og fire av åtte i fjor. Totalt har hun vunnet halvparten av sine 30 starter hittil i karrieren. Kun seks ganger har hun vært utenfor trippelen. 6-åringen jakter sin femte strake seier. Hun er kjapp fra start om det laddes, men er ikke avhengig av teten. Står uansett fint til i annetspor og skal regnes med en fin sjanse igjen.

Outsiderne

Luxury Tile går gode løp hver gang. Avsluttet fort til annen etter å ha angrepet på siste bortre i Årjäng sist. Tapte kun for en overlegen Visa As på Åby gangen før. Tok to seirer før det. Trond Anderssen-traveren er travsikker og pleier alltid å gå til mål. Skal regnes blant de tre.

Royal Baby har også vært solid i det siste. Fikk overta etter en snaue 500 m etter en 1.10-åpning sist og vant greit med en lengde til Noss Jetta. Gangen før avsluttet hun bra til tredje via siste indre på Åby. Vant greit foran Rebella Matters tredje sist. Hun er flink fra start, men står langt ute på vingen. Bare det ikke blir helt feil med posisjonene, er det ikke umulig.

Luringen

Party Lane vant lett fra tet etter en 1.10-åpning i årsdebuten fjerde sist. Gangen etter satt hun fast. Sist avsluttet hun bra, men likte ikke banen. Hoppa står perfekt til i førstespor. Hun er kjapp fra start og kan muligens forsvare sporet. Blir hun overflydd, får hun uansett et fint løp i lederrygg. Tilbake i toppslag, som i årsdebuten, skal hun ikke avskrives.

Startsiden

Party Lane, Unar Bi, Luxury Tile, Royal Baby og Kamperhaugs Dina kan alle løse meget bra om det laddes. Trolig en av de tre førstnevnte til tet.



V75-5 (2100ma)

9 VIVIEUR BI

5 BLUE MUSTASCHE

3 BELLADORE

7 WHAM BAM BOO

4 LADY LARA

——————————–

2 Attention Bøgedal

1 Tartaurus Face

6 Bigarrå

10 Eddie Arctous

8 Guccio Fortuna

Løpet

Jeg ser fem-seks hester med vinnersjanse i finalen av Summer Meeting Oslo. Posisjoner og dagsform avgjør mye.

Favoritten

Viveur Bi var overlegen fra tet på Åby sist. Bergh-traveren har trukket bakspor nå og har ikke vært like god bakfra. Således står han veldig sjanseartet til, selv om sporet i og for seg er greit. Får derfor kun et knepent tips.

Outsiderne

Belladore kunne ikke true Viveur Bi sist. Feilet som mulig vinner nest sist, mens hun vant greit fra tet i årsdebuten tredje sist. I fjor vant hun halvparten av sine ti starter. Flemming Jensen mener dette er hans beste vinnersjanse denne helgen.

Wham Bam Boo overtok 800 meter igjen sist og vant lett foran Attention Bøgedal, selv om stilen ikke var den beste. Feilet direkte sist, mens han vant enkelt gangen før. Sporet betyr ikke så mye, da han må kjøres på sikkerhet innledningsvis uansett. Har styrke for å kjempe i toppen, om han fungerer som best. Med tempo over forestillingen, stiger sjansene.

Lady Lara har vært meget bra i sine to siste starter. Vant greit foran Eddie Arctous sist etter en tøff 1.10-åpning. Var suveren foran Into The Sun nest sist. Er lynrask fra start og kan muligens komme seg foran. Viser hun samme takter er det ikke umulig, selv om motstanden er tøff.

Attention Bøgedal fikk dødens på sisterunden sist, men sto på flott til annen bak Wham Bam Boo. Er ikke av de raskeste fra start, men står uansett fint til i annetsporet direkte. Blir det litt kjøring i front, er hun en av flere som kan ende blant de tre fremste.

Luringen

Blue Mustasche jakter sin fjerde strake seier. Har vunnet alle sine tre siste starter etter tidlig tetkjenning. Vallaken er kjapp fra start, og kretsen rundt hesten tror det dreier seg om en vinner, om han kommer foran.

Startsiden

Lady Lara og Blue Mustasche er veldig gode fra start. Belladore og Tartaurus Face er heller ingen sinker bak bilen.



V75-6 (2100ma)

3 HICKOTHEPOOH

——————————–

9 Apapmand

4 Making Love

6 Puccy Italia

10 Partizan Face

7 Always On Time

5 Floris Baldwin

1 Let's Take A Selfie

2 American Cheque

8 Dream On Plush

Løpet

Hickothepooh var lenge med i Oslo Grand Prix-diskusjonen sist, men kom ikke med. Skulle han hatt noe der å gjøre, bør han i alle fall vinne her og sikre seg 100 000 kroner.

Favoritten

Hickothepooh har imponert stort i sine to siste løp. Nest sist travet han i tredjespor til han overtok etter drøye 500 meter, som gikk i 1.10-fart. Likevel var han helt overlegen. Trond Anderssen-traveren fikk også en strevsom tur sist. Kom ned i tredjespor etter 600 meter, men fikk ikke overta. Tok ledelsen i siste sving og holdt meget bra til en råsterk seier foran Always On Time. Står fint til spormessig og skal regnes med en god sjanse igjen.

Outsiderne

Making Love overtok etter 1000 meter i et langløp sist, men firte til femte på oppløpet. Gikk 1.14,9 over 3000 meter da. Nest sist tapte han mye på galopp, men klarte likevel en premie. Tredje sist var han sterk toer fra dødens. Var flink til seier både fjerde og femte sist.

Puccy Italia fikk en dårlig rygg sist, men avsluttet fort etter sen åpning og gikk i mål med krefter spart. Holdt bra til tredje etter en tøff innledning nest sist. Tredje sist ble det en enkel seier. Er en av mange trippelaktuelle i dette løpet.

Partizan Face sto på flott til henholdsvis tredje og fjerde i et langløp sist og tredje sist. Feilet seg bort fra start i mellom. Ble toer på Jägersro på 1.10,1 femte sist. Vinner ikke ofte, men skal heller ikke avskrives i trippelsammenheng, feilfritt og om han viser seg fra sin beste side.

Luringen

Apapmand avsluttet voldsomt til seier fra fjerde utvendig sist. Feilet seg bort nest sist, mens han vant lett tredje sist. Står til for et fint smygløp, og skulle det bli tøff kjøring er han ikke ufarlig. Skal uansett regnes blant de tre.

Startsiden

Always On Time er lynrask fra start, men står langt ute på vingen og må eventuelt bruke en del krutt, om han skulle klare å komme seg foran.



V75-7 (3140mv)

7 IBRA BOKO

13 ZIZOU

——————————–

6 Bjarne B.P.

5 C Nu Gilbak

10 Guy Pomponne

9 Chio Gilbak

3 No Soup For You

4 Dansken

15 Willy Invalley

11 Royal Winner

14 Boris

2 Rio Division

8 Sofarsogood

12 Free Million

1 Master Joshua

Løpet

Jeg sjanser på to hester varmblodslangløpet.

Favoritten

Ibra Boko har vunnet lett i alle sine fire starter i år for Kim Pedersen og har imponert. 4-åringen har mer inne og kan vinne igjen uten uhell.

Outsiderne

Bjarne B.P. ble fjerde på distansen sist på en 1.15-tid. Kan ende blant de tre med klaff.

Luringen

Zizou overtok 400 meter igjen sist, men fire til fjerde på oppløpet. Var uansett solid med en 1.12,0-tid over full distanse. Hesten er sterk og trener Veijo Heiskanen er optimist. På distansen tredje sist avsluttet han fort og var ikke mye slått av Remarkable.

Startsiden

Master Joshua og Dansken er normalt kjappe. Sistnevnte har et trangt spor.



Publisert: 07.06.19 kl. 09:13 Oppdatert: 07.06.19 kl. 09:28