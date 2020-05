TIL ENGLAND: Norske George Lewis har signert for Arsenal. Foto: Tromsdalen Fotball

Norsk 19-åring har signert for Arsenal

Den norske 19-åringen George Lewis har signert for Arsenal.

Oppdatert nå nettopp

Det får VG opplyst fra flere kilder. Sportslig leder i Fram Larvik, Jostein Jensen, bekrefter opplysningene.

– Ja, vi kan bekrefte det. Jeg har fått beskjed om at han har signert for Arsenal, sier han.

Flere engelske medier meldte at den engelske storklubben var nære å signere 19-åringen tidligere i mai. Det etter å ha imponert på prøvespill i vinter. Nå er avtalen i boks.

Klubben har foreløpig ikke bekreftet nyheten. Ifølge engelske medier er 19-åringen tiltenkt en rolle på klubbens U23-lag.

Lewis har tidligere spilt for Fram Larvik, Tromsdalen og Tromsø. I 2018 spilte han tre kamper i Obosligaen for Tromsdalen. Han hadde kun to innhopp for Fram Larvik forrige sesong.

– Vi ønsker George masse lykke til, sier Jensen.

Publisert: 29.05.20 kl. 16:02 Oppdatert: 29.05.20 kl. 16:30

Fra andre aviser