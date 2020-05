TURNERINGSVERT: Magnus Carlsen samler verdens største sjakkprofiler til fire nettbaserte superturneringer med en påfølgende finale – og hele 10 millioner kroner i samlede premier. Foto: Bjørn S. Delebekk

Carlsen var i kjempetrøbbel – så viste sjakkstjernen klasse

Det holdt på å gå skikkelig galt i nordmannens egen online sjakkturnering Rapid Challenge, men så våknet verdensmesteren.

– Jeg er ganske lettet. Jeg hadde ikke trodd at det skulle bli så vanskelig, for å si det sånn. Dette var ordentlig nervepirrende, sier en lattermild Magnus Carlsen til TV 2 like etterpå, og pustet ut et lettelsens sukk.

Før partiet mot stjerneskuddet Alireza Firouzja stod han nemlig i fare for å ryke ut allerede i de innledende rundene.

Carlsen hadde en uvanlig dårlig dag ved sjakkbrettet onsdag, og torsdag fortsatte problemene.

Kaller eget spill «en farse»

Etter å ha berget remis i åpningspartiet mot Sergej Karjakin, tapte Carlsen for Daniil Dubov i det neste.

– Nå er det helt krise, mente sjakkekspert Jon Ludvig Hammer i TV 2s studio, og underveis i partiet mot Karjakin kalte han det Carlsen gjorde for «ekstremt unødvendig spill».

Enda verre gikk det da Carlsen satte et par brikker rett i slag mot Daniil Dubov.

– Det var jo en farse egentlig, sier Carlsen, som måtte le av eget spill.

Resultatet var at den norske verdensmesteren stod med fem poeng foran den siste runden. Carlsen lå da på sjuendeplass på resultatlisten og stod i akutt fare for å ryke ut.

ARVTAKER: Alireza Firouzja møtte Magnus Carlsen også under Tata Steel-turneringen i januar. Foto: KOEN SUYK / ANP

Roser motstanderen

Mot Firouzja, stjerneskuddet mange mener kan være nordmannens arvtaker til sjakktronen, reddet han seg inn.

– Han er ekstremt slu taktisk sett, så man kan aldri slappe av, sier Carlsen, som var veldig fornøyd da han fikk muligheten til å bytte et par brikker.

Onlineturneringen Rapid Challenge har tolv spillere i startfeltet, og det spilles hurtigsjakk. Hver spiller har 15 minutter på klokken og gis ti sekunders tillegg per trekk.

I kvartfinalen er det lagt opp til tre hurtigsjakkpartier.

