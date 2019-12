BANKERKUSK: Gunnar Austevoll vant overlegent med Eldorado Gracieux tross en tung tur sist. Ekvipasjen har en god vinnersjanse igjen. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: To klare V75-bankere

Både Eldorado Gracieux og Ask Major har solide vinnersjanser i V75-omgangen på Bjerke Travbane i kveld og er klare alenestreker.



Anders Olsbu

Nå nettopp

VGs travekspert, Anders Olsbu, mener Eldorado Graciuex er den sikreste.

– Eldorado Gracieux var overlegen på en sterk tid tross dødens sist. I år har tatt fem seirer og en annen på seks forsøk og er en klar banker. Ask Major er også en seiersvant herremann med ni seirer på 15 forsøk i år. Uten trafikktrøbbel bør han vinne igjen, mener Olsbu.

Dagens bankere:

Eldorado Gracieux (V75-4) gikk et fantomløp fra dødens sist. Vinner igjen med samme innsats.

Dagens luring:

World Of Love (V75-2) avsluttet fort etter å ha sittet fast i det lengste etter pause sist. Kan overraske.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 200 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2450 kroner

EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, lanserer to bankere til V75-omgangen på Bjerke Travbane i kveld. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-1 (2140mv)

2 ASK MAJOR

————————–

10 Battimo

3 Komnes Bork

4 Smedpål

12 Gomnes Hans T.

11 Rolf Martin

7 Sikvelands Svarten

1 Daragon

9 Anima

5 Ingerø Mari

6 Missingmyr Stjernen

8 Rem Odin

13 Bol Odin

Løpet:

Ask Major vinner V75-innledningen om det løser seg.

Favoritten:

Ask Major ble litt defensivt kjørt sist. Hadde han blitt sendt tidligere frem hadde han vunnet enkelt. I stedet kom han akkurat for sent til å innhente ledende Edens Odin. Står litt sjanseartet til innerst på tillegg. Men kommer han seg bare løs, skal det være snakk om en flott sjanse.

Outsiderne:

Battimo avsluttet bra sist, men fikk for langt frem etter en dårlig start. Står i bakspor på tillegg, men klaffer det bare litt med posisjonene, kan han ende på trippelen. Han var god til to strake seirer før løpet sist.

Luringen:

Komnes Bork avsluttet bra sist og gikk bra etter galopp nest sist. Har et trangt spor, men kommer han seg feilfritt avgårde og det klaffer ellers, kan han fort ende på trippelen.

Startsiden:

En feilfri Daragon vil naturlig nok lede en stund.



V75-2 (2100ma)

12 PHOTO CREATION

1 SIR OTTO

4 WORLD OF LOVE

3 DROGBA DIVISION

7 Tib Roxanne

9 Thai Swagger

5 Cash Time

————————–

2 Chuck Yeager

11 Designed Genius

8 Maybe Maven

6 New Young

10 Superb Story

Løpet:

Et åpent løp i DNTs unghestserie. Nesten ingen er helt sjanseløse, men jeg prøver å gå inn på syv hester.

Favoritten:

Photo Creation avsluttet solid sist etter å ha blitt litt hindret på oppløpet og rakk akkurat frem til ledende Tib Roxanne. Trond Anderssen-traveren står verre til spormessig nå, men har mer inne. Blir det bare litt tempo over forestillingen, kan hun runde alle.

Outsiderne:

Sir Otto feilet i tet i første sving sist, men gikk fint etterpå. Vant fra lederrygg i debuten. Står fint til spormessig igjen og er normalt sikret tet eller lederrygg. Feilfritt og på sitt beste bør han ende blant de tre.

Drogba Division feilet bort en topplassering ut av siste sving sist. Var flink toer bak Sunsey Valley etter siste 1300 meter i dødens gangen før. Feilfritt kan han kjempe om seieren.

Luringen:

World Of Love avsluttet bra etter å ha sittet fast i det lengste etter pause sist. Med det løpet i kroppen kan hun ventes ytterligere forbedret. Klaffer det med posisjonene, kan hun kjempe helt i fremste rekke.

Startsiden:

Sir Otto er kjapp ut. Kan bli utfordret av Chuck Yeager, World Of Love og Tib Roxanne.



V75-3 (1609ma)

5 BJØRNEMYR TORE

2 Mo Lykke

11 Ramstad Kristian

12 Tangen Tora

6 Bragevinn

4 Rapid

9 Haugestad Gabrielle

————————–

7 Västerängs Aragon

3 Turbofaksen

1 Skjeggejomi

10 A.H. Svarten

8 Sikvelands Bork

Løpet:

Flere med vinnersjanse, men jeg setter Bjørnemyr Tore som en klar favoritt.

Favoritten:

Bjørnemyr Tore kommer ut etter tre måneders pause, men rapporteres veldig fin i trening. Trener Andreas Opheim ser ikke bort i fra at han kan vinne dette løpet på direkten, selv fra dødens. 4-åringen kan muligens være en frekk banker.

Outsiderne:

Mo Lykke feilet runden igjen sist, men kom solid tilbake til annen bak Haugestad Gabrielle. Galoppen ligger på lur, men feilfritt kan hun kjempe helt i fremste rekke.

Luringen:

Tangen Tora har sittet fast i begge sine siste starter. Fikk trafikkproblemer sist og fikk aldri sjansen. Feilet kilometeren igjen nest sist, men kom flott tilbake og kjørte seg fast til slutt. Står vrient til spormessig og møter en del gode. Men med maks klaff kan det dreie som en om trippelluring.

Startsiden:

Alle de tre innerste kan løse fint, men galoppen ligger litt på lur for Mo Lykke og Turbofaksen.



V75-4 (2100ma)

5 ELDORADO GRACIEUX

————————–

7 Esperanza Trunoise

4 Bronzini

8 Fidanza

11 Starstrucked

12 Diesolo de la Lune

10 The Baron

3 Under d'Cherry Moon

1 Carmula One

9 Visentini

6 Beverlyhills Dream

2 Dippin' Dots

Løpet:

Eldorado Gracieux blir kveldens hovedbanker.

Favoritten:

Eldorado Gracieux gikk sitt livs løp sist. Tross dødens var han helt overlegen for Gunnar Austevoll, som fikk kjøre hesten for første gang. Han imponerte i startene før også, men var helt rå sist. Hesten som har vunnet fem av seks løp og tatt en annen i år, vinner igjen med samme innsats som sist.

Outsiderne:

Esperanza Trunoise har også gjort det meste riktig her til lands med fem seirer og en annen på syv forsøk som fasit. Ved annenplassen var han kun slått med hals av Eldorado Gracieux. Så han står ikke så mye tilbake for favoritten. Men sistnevnte har vunnet trekningen, så Esperanza Trunoise må nok nøye seg med en trippelplass.

Luringen:

The Baron feilet seg bort sist. Gikk tre gode løp for det. Holder han seg til rett gangart og det klaffer litt fra baksporet, kan han være en trippelluring.

Startsiden:

Carmula One og Bronzini er bra ut, men slipper nok til favoritten om han kommer tidlig.



V75-5 (2100ma)

5 BRENNE BANKER

2 FRØYU PETTER

6 WELLEK

4 HORGEN LYNET

3 VETLE PETTER

————————–

8 Bilbo B.S.

9 Tripsson Ø.K.

1 Lome Gant

7 Stumne Scott

Løpet:

Fem hester peker seg ut i dette kaldboldsløpet for hester som har tjent høyst 1,15 millioner kroner.

Favoritten:

Brenne Banker vant enkelt da Horgen Lynet feilet sist. Var solid toer fra langt tillegg bak en klart forbedret Troll Sterk Viking i DNTs 5-årsløp nest sist. Tredje sist var han rå til seier på 1.22,0 over sprintdistanse fra dødens. Feilfritt kan han vinne igjen.

Outsiderne:

Frøyu Petter er i knallform og har vunnet fire av sine fem siste starter. Men han tapte klart for Brenne Banker nest sist, men ble litt hindret snaue runden igjen da. Sist var han overlegen fra tet. Kan yppe seg mot min favoritt.

Luringen:

Vetle Petter er skikkelig på gang igjen. Har vunnet mye de siste sesongene, men har kun tatt en seier i år. Har imidlertid vært god i sine tre siste starter og en etterlengtet seier kan være like om hjørnet.

Startsiden:

Frøyu Petter stikker normalt til tet.

V75-6 (2100ma)

2 ORLANDO CLASSIC

6 RIVA RENN

7 GRETZKY BOKO

1 C. NU GILBAK

4 HARBOUR EIGHTYSIX

————————–

5 Knight Classic

11 Laylock Classic

3 Kasper T.T.

10 Forza Rapida

9 California Estelle

Løpet:

Fem hester kan rekke her også.

Favoritten:

Orlando Classic har vunnet hele 11 av 14 starter hittil i karrieren. Trond Anderssen-traveren har aldri vært utenfor trippelen til tross for at han var syk en gang og gikk med tunge sko sist. Nå kommer han trolig ut skoløs foran, noe som er en klar fordel. 5-åringen er rask ut og kan lede hele veien, selv om han har tjent mye penger på kort tid.

Outsiderne:

Riva Renn vant lett fra tet sist og er best i den posisjonen. Men om hun klarer å ta en lengde på Orlando Classic gjenstår å se. Skulle hun først klare det, er det muligens hun som sitter med de beste kortene.

Luringen:

Harbour Eightysix fikk maks på Åby som sjette sist, men var bra tidsmessig. Burde kanskje holdt unna fra tet nest sist. Kolnes-traveren har vunnet hele 8 av 13 starter i år og er uansett farlig å avskrive helt.

Startsiden:

Orlando Classic, Harbour Eightysix og Riva Renn kjemper om føringen.



V75-7 (2100ma)

3 MIRA PRAWO

9 IN HÅLERYD

1 VELVATTER

10 KAMPERHAUGS DINA

————————–

4 Lady Lane

5 Delicious Dream

2 Miss Åslandia

11 Luxury Tile

12 Nora Noark

7 Norma B.

8 Etna B.R.

6 Zenit Sun

Løpet:

Jeg prøver fire hester i V75-avslutningen.

Favoritten:

Mira Prawo feilet som pigg i stengt posisjon på oppløpet sist. Ble til overs da og ble bakket innvendig i køen. Spant til tet mot første sving fra spor syv gangen før og var suveren foran In Håleryd. Nå står hun bedre spormessig til enn på lenge og ble vrien å tukte om hun kommer greit til tet.

Outsiderne:

In Håleryd ble sendt relativt tidlig i angrep sist, men sto på mesterlig og gikk et av sine beste løp til en enkel seier foran ledende L'Amour Bonanza. Står til for et fint smygløp, og med tempo stiger sjansene.

Kamperhaugs Dina avsluttet fort etter trafikkproblemer fra køen sist. Skuffet litt nest sist. Men får hun ligge i rygg til siste sving, har hun normalt en bra speed å by på.

Luringen:

Velvatter er kanskje den beste hesten, men innsatsen sist var skuffende. Blir overflydd, men skulle det bli litt kjøring i front, samtidig som luken kommer, er hun ikke ufarlig.

Startsiden:

Mye taler for at Mira Prawo sitter i tet, selv om Lady Lane kan åpne bra. Sistnevnte skal trolig ha et fint løp etter sykdom.



Publisert: 04.12.19 kl. 09:11

