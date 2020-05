FIKK SØNN: Sverre Lunde Pedersen ble tirsdag far for første gang. Bildet er fra skøyte-VM på Hamar for to og en halv måned siden, der han vant sølvmedaljen sammenlagt. Foto: Bjørn S. Delebekk

Sverre Lunde Pedersen ble far: – Rå opplevelse

Skøyteløper Sverre Lunde Pedersen (27) og kona Ingunn Trædal-Lunde er blitt foreldre: Svein kom til verden for fem dager siden.

– Det er kjempekjekt, og det var en rå opplevelse å være til stede. Nå blir det en ny hverdag, med en ny sjef i huset, sier Sverre Lunde Pedersen til VG.

Ingunn Trædal-Lunde hadde termin for sitt første barn 19. mai. Svein, oppkalt etter morfar, meldte sin ankomst sist tirsdag. Sverre Lunde Pedersen vedgår at «to uker før tiden» innebar litt hektisk aktivitet, men påpeker samtidig at 5.5 2020 er en fin fødselsdato - og at guttens foreldre rett før påske var på plass i sitt nye hus da antall familiemedlemmer ble tre.

– Det er stort. Det er det største du kan oppleve. Det er spesielt, sier Sverre Lunde Pedersen om å være til stede under fødselen.

Han tilføyer at det ble en spesiell uke, men også at det nå er lettere i planlegge dagliglivet etter at ventetiden er over.

Kommende onsdag møter han til kommende sesongs første samling for skøytelandslaget. Det er to og en halv måned siden Sverre Lunde Pedersen skilte lag med skøytekollegene etter skøyte-VM i Vikingskipet på Hamar i månedskiftet februar til mars.

PAR: Sverre Lunde Pedersen og kona Ingunn Trædal-Lunde under skøyte-VM i Amsterdam for to år siden - da Sverre Lunde Pedersen tok sølvmedaljen sammenlagt etter en dramatisk 10.000-meter. Foto: VINCENT JANNINK / ANP

Samlingen finner sted i Bergen, og passer i så måte bergenseren Sverre Lunde Pedersen fint. Med unntak av allroundtrener Bjarne Rykkje, som i disse coronatider ikke kommer seg fra sitt bosted i Nederland, vil samtlige trenere møtes til lagmøter og treninger frem til 16. mai - slik at alle kan feire 17. mai der de gjerne vil gjøre det.

Sverre Lunde Pedersen, Allan Dahl Johansson, Sindre Henriksen og Peder Kongshaug tyvstartet forøvrig nylig med en «privat samling» i Bergen. Den varte en uke.

– Vi har kommet godt ut av det. Det er verre med dem som ikke har fått konkurrert, eller ikke har fått trent - som for eksempel svømmerne. Vi har ingen grunn til å klage, svarer Sverre Lunde Pedersen på spørsmål om hvordan han har taklet uvissheten under corona-tiden.

Han tviler imidlertid på at skøytelandslaget vil få adgang til isen med det første. Tyske Inzell i sommer er antakelig ikke aktuelt. Heller ikke Calgary for sprinterne. Sverre Lunde Pedersen tror det kan skje i Vikingskipet om tre måneder.

Etter nasjonaldagen om en uke håper han imidlertid at han kan få med en gjeng på en lengre sykkelsamling på Vestlandet. Planen er å tråkke rundt omkring i fire dager, fire til fem timer daglig.

Publisert: 10.05.20 kl. 11:53

