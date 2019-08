TAPTE BITTERT FOR SPANSK RIVAL: Casper Ruud møter Albert Ramos-Viñolas i semifinalen av Generali Open, og kan bli historisk om han skulle vinne. Foto: Tim Ireland / TT NYHETSBYRÅN

Casper Ruud er motivert av det bitre nederlaget mot semifinale-rivalen

Casper Ruud (20) har tapte alle tre kamper mot fredagens semifinalemotstander i Generali Open. Men det ferskeste nederlaget mot Albert Ramos-Viñolas (31) har nordmannen slitt med å legge bak seg.

– Casper har tapt for ham tre ganger, selv om han ledet lenge sist gang og burde vunnet. Det røynet på mot slutten. Nå gjelder det å gjennomføre hele kampen, sier far og trener Christian Ruud på telefon fra Kitzbühel.

Den tidligere toppspilleren refererer til forrige møte mellom sønnen Casper og fredagens semifinalemotstander i Generali Open på VG+, spanske Ramos-Viñolas. 20-åringen hadde sin rival på gaffelen etter 6–2 i første sett av den siste kvalifiseringsrunden i Madrid Open og hadde også matchball.

Så raknet det for Snarøya-gutten, som endte opp med å tape 6–2, 6–7 og 1–6 for spanjolen.

– Han synes det nederlaget var veldig bittert, fordi han mente han kunne og burde vunnet. Jeg tror Casper har veldig lyst til å vinne over ham nå. Han er veldig motivert av det bitre nederlaget, for han har sett tilbake på den i løpet av sommeren. Han har veldig lyst til å revansjere det, sier Christian Ruud.

Med seier vil Ruud junior bli den første nordmannen som kvalifiserer seg til to ATP-finaler i ett og samme kalenderår. Ikke nok med det: Han vil etter all sannsynlighet komme blant de 50 beste på ATP-rangeringen, som til enhver tid rangerer de beste tennisspillerne i verden.

– Det er jo selvfølgelig veldig gøy om han klarer det. Det har vært et mål å bli topp 100 i år, og neste mål er å bli topp 50. Det ville vært en milepæl, men selv om han blir topp 50 etter i dag, må han følge opp i høst, så det viktigste er ikke å være blant de 50 beste et par uker, nyanserer Christian Ruud.

les også Casper Ruud klar for semifinale: – Noe av det beste jeg har sett

Ramos-Viñolas blir av Tennis-Norge.com omtalt som en «erkerival» av Casper Ruud, en merkelapp Christian avviser, samtidig som han erkjenner at spanjolen er høyt ranket (69) og på vei tilbake til formen som gjorde at han var ranket helt oppe på 17. plass for to år siden.

– Casper er ikke redd for ham, og føler at han er i god flyt nå. Han må tenke på den siste kampen mot ham og holde hele løpet ut, analyserer Christian Ruud.

Kampen ser du på VG+, og kampen er ventet å starte tidligst 13.30. Jan Frode Andersen er kommentator.

