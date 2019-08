BYTTER KLUBB: Franck Boli skal være klar for ungarske Ferencváros. Her jubler han for scoring sammen med Ohi Omoijuanfo mot Sandefjord i 2018. Foto: Geir Olsen / NTB Scanpix

Kilder til VG: Stabæk selger Boli

Franck Boli (25) er på medisinsk sjekk hos den ungarske toppklubben Ferencváros, opplyser kilder til VG.

Spissen ble toppscorer i Eliteserien sist sesong, med 17 mål. Så langt i år står Boli med seks nettkjenninger for bæringene.

Ivorianeren forlenget kontrakten i fjor høst - til sommeren 2021 - men skal nå være nær en overgang til Ferencváros.

Klubben er regjerende seriemester og kjemper for å kvalifisere seg til Champions League. Stabæk-leder Inge André Olsen har foreløpig ikke besvart VGs henvendelse i saken.

I Ferencváros blir Boli lagkamerat med tidligere Strømsgodset-spiller Tokmac «Tokki»Nguen.

Boli har vært en meget viktig spiller for Stabæk de siste sesongene og var en viktig bidragsyter for at klubben ikke rykket ned i fjor høst.

25-åringen har hatt to perioder i klubben. Først fra 2012 til 2015, hvor han scoret 24 mål. Deretter gikk han til kinesiske Liaoning Whowin. Han gikk deretter til Aalesund før han returnerte til Stabæk i 2017. Siden den gang har han scoret 27 mål for klubben.

Stabæk har hatt en tung start på årets sesong, og ligger like over nedrykksstreken med 15 poeng på like mange spilte kamper. For et par måneder siden tok tidligere Stabæk-trener Jan Jönsson over klubben igjen da Henning Berg forlot Bærum for å ta over kypriotiske Omonia Nicosia.

Tidligere denne uken hentet Stabæk tilbake belgiske Tortol Lumanza fra tyrkiske Osmanlispor. I juli solgte de talentet Tobias Børkeeiet til danske Brøndby.

Publisert: 01.08.19 kl. 07:51 Oppdatert: 01.08.19 kl. 08:13

Eliteserien Sesong 2019 Pos Lag S V U T M +/- P 1 Molde 16 10 3 3 37 – 16 21 33 2 Bodø/Glimt 14 9 2 3 33 – 23 10 29 3 Odd 15 9 2 4 22 – 17 5 29 4 Brann 16 7 5 4 19 – 16 3 26 5 Vålerenga 14 7 3 4 28 – 18 10 24 6 Rosenborg 15 7 3 5 20 – 18 2 24 7 Kristiansund 14 6 3 5 17 – 15 2 21 8 FK Haugesund 15 5 5 5 24 – 18 6 20 9 Viking 14 5 4 5 20 – 23 -3 19 10 Lillestrøm 15 5 3 7 18 – 24 -6 18 11 Mjøndalen 15 3 7 5 20 – 24 -4 16 12 Tromsø 15 5 1 9 15 – 28 -13 16 13 Stabæk 15 4 3 8 14 – 21 -7 15 14 Ranheim 15 4 3 8 17 – 26 -9 15 15 Sarpsborg 08 15 2 7 6 16 – 21 -5 13 16 Strømsgodset 15 2 4 9 15 – 27 -12 10 Plassering Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk Se mer statistikk for Eliteserien på VG Live »