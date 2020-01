BANKERKUSK: Ole Johan Østre, her med Jerkeld Stjerna, har en god vinnersjanse med Stumne Fyr i V75-innledningen. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens travtips: V75-banker direkte

Stumne Fyr har vært fantastisk i sine tre siste starter og skal ha en god sjanse igjen med samme innsats.



Viksås-traveren holder absolutt toppform og skal ha en god vinnersjanse igjen.

– Bare han holder seg til rett gangart og det klaffer litt fra tillegg bør han vinne. Skulle det mot formodning gå galt, er løpet veldig åpent. Men jeg tror Stumne Fyr vinner på ny for Ole Johan Østre, som har hatt en pangstart på det nye året, sier VGs travekspert, Anders Olsbu.

I hovedløpet, Troll Jahns æresløp, satser på jeg fem hester. Jeg setter Trø Hera knepent først, men garderer med Bokli Teddy, Pave Faks, Mine og Tante Ragnhild.

I eliteløpet for varmblodshester, imidlertid et meget svak felt, får Avery tipset foran Bestbyarsenal og Robin G.T.

Dagens banker

Stumne Fyr (V75-1) har vært meget bra og jakter sin tredje strake seier. Uten uhell bør han vinne igjen.

Dagens luring

Robin G.T. (V75-4) avsluttet fort etter sen åpning etter pause sist. Kan ventes ytterligere forbedret nå. Skulle det bli tøff kjøring i front, er det ikke umulig.

Her er Olsbus V75-tips til Leangen:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 360 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2400 kroner

V65-klaff Bergen ga 24 000

VGs travekspert, Anders Olsbu, prikket seks rette i V65-omgangen på Bergen Travpark i går, torsdag. Hans store V65-forslag på drøye 2100 kroner ga en utbetaling på drøye 24 000 kroner.

EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, klemmer til med bankeren direkte i form av Stumne Fyr, som jager sin tredje strake seier. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-1 (2140mv)

9 STUMNE FYR

—————————

1 Gomnes Hans T.

2 Storm Teddy

4 Kos Odin

6 Rofstad Odin

5 Helle Spik

8 Røyns Kasper

10 Vesle Maia

3 Aas Balder

7 Raymon

Løpet

Jeg lar Stumne Fyr stå ugardert i V75-innledningen. Åpent bak den store favoritten.

Favoritten

Stumne Fyr har vært meget bra i sine siste starter. Har vært helt overlegen to ganger på rad. Fikk en umulig reise tredje sist, men gikk mesterlig til femte. Det må klaffe litt fra tillegg, men bare han holder seg til rett gangart, skal det være snakk om en flott sjanse på ny. Viksås-traveren tåler å gjøre grovjobben selv.

Outsiderne

Gomnes Hans T. har gått fine løp i det siste. Avsluttet bra til fjerde i et løp Best Ruggen vant sist. Gangen før avsluttet han bra til tredje bak Alma Prins, etter å ha fått åpning fra fjerde innvendig i siste sving. Tredje sist avgjorde han enkelt fra dødens. Er ikke av de raskeste ut, men med kun tre hester på strek, bør det uansett løse seg. Skal regnes blant de tre.

Kos Odin var syk sist og unnskyldt. Feilet før bilen slapp gangen før. Tapte kun for henholdsvis Wellek og Langlands Odin i startene før og har en del inne. En typisk outsider. Det må uansett løse seg fra innerspor på tillegg, men feltet er lite.

Luringen

Storm Teddy vant greit etter pause sist og kan ventes ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Står spennende til på strek og skal regnes i fremste rekke. 5-åringen har vunnet hele 12 av 22 løp hittil i karrieren. Kun fire ganger har han vært utenfor trippelen.

Startsiden

Aas Balder er raskest fra start og spinner nok til tet. Slipper muligens etter hvert over full distanse. Fra tillegg er nok Røyns Kasper kjapt i gang.



V75-2 (2140ma)

1 INDIGO RIVER

9 YESYESYES

2 ODD SPECIAL GIRL

—————————

8 Grand Commander

3 Looking Sharp

11 Florentin

5 Pirlo

7 Gregor B.R.

10 Aqua Winner

4 Mimi's Little Magic

6 Federico

12 Kairos Forte

Løpet

En trio peker seg ut i dette varmblodsløpet.

Favoritten

Indigo River var god til seier foran Unique Creation sist og tapte kun knepent for formsterke Tayno Destrier gangen før. Fra et annet spor hadde Anders Lundstrøm Wolden-traveren blitt klar favoritt. Herfra blir han overflydd, men løser det seg, skal han ha en flott sjanse.

Outsiderne

Odd Special Girl har vist fin fremgang i Simen Bjørbæk Jessen-regi og er tilbake i form. Holdt bra fra tet sist og tapte kun for Excellent Maltin. Fikk maks bak Date Night og Turbo Lins fra lederrygg gangen før. Hoppa er veldig kjapp ut og stikker trolig til tet. Derfra kan hun lede lenge, muligens helt inn.

Grand Commander kommer ut i Grimsgård-regi. Møter enklere lag enn vanlig, men står sjanseartet til spormessig og må ha en del tur.

Luringen

Yesyesyes avsluttet solid fra køen sist, via fjerdespor gjennom siste sving til annen bak ledende Floretin, som vant enkelt. Står til for et fint smygløp og blir kraftig kuskeforsterket med Eirik Høitomt. Har sjansen om Indigo River skulle få trafikkproblemer.

Startsiden

Odd Special Girl stikker til tet, selv om både Looking Sharp og Grand Commander kan løse bra.

V75-3 (2140ma)

1 KISS ME

3 R.M.G. LADY IN RED

5 Take It Easy

12 Locamotion

—————————

10 Gorgio B.R.

11 Constitution

7 Gabor B.R.

6 alcatraz

8 Feed My Soul

4 S.K.'s Iron Lady

9 Ciao Bella Vici

Løpet

Fire hester peker seg ut i grunndivisjonen.

Favoritten

Kiss Me overtok etter snaue 500 meter sist og holdt greit unna for Locamotion, som fikk en tung tur. 5-åringen er kjapp fra start og får trolig tet eller lederrygg. Skulle det bli tet, kan hun lede hele veien, om åpningen ikke blir for tøff. Fra lederygg må det løse seg.

Outsiderne

Take It Easy avsluttet fint til fjerde i et løp gode My Name Is Prince vant sist. Gangen før ble han toer fra tillegg og dødens i et løp Pirlo vant. Slo Jacko Line med galopp fjerde sist. Feilfritt og på sitt beste er det ikke helt umulig.

Locamotion var tapper toer bak Kiss Me etter en tung tur sist. Står sjanseartet til igjen.

Luringen

R.M.G. Lady In Red kommer ut etter pause. Ble fjerde bak Golden Dream M.E. og Strong Pepper etter pause sist. Overtok etter 400 meter og vant enkelt i billig lag nest sist. Hun har ikke startet på fire måneder nå, men rapporteres fin i trening. Har ikke toppkusk nå, men skulle ekvipasjen bli sluppet til tet, kan hun meget vel vinne, om formen er intakt.

Startsiden

De tre innerste kjører om føringen.



V75-4 (1640ma)

5 AVERY

4 BESTBYARSENAL

9 ROBIN G.T.

1 Fernando

—————————

3 Marino D.V.

8 Fux Pride

7 Crimson Pirate

6 Todays Shotgun

10 Midnight Moon

11 Valley Ivan

2 Black Butan

12 Armando Kievitshof

Løpet

Tre-fire hester bør rekke i dette "eliteløpet" for varmblodshester, som holder veldig lav klasse.

Favoritten

Avery stakk til tet og vant enkelt på en flott tid på en ikke optimal bane sist. En etterlengtet seier, siden han gikk seiersløs på 17 starter i fjor. Kommer han seg foran og viser samme stridsmoral, kan det fort bli seier igjen.

Outsiderne

Bestbyarsenal ble sittende fast i svensk V75 sist. Tok to strake på kontrollert vis i billige lag før det. 7-åringen har ingen fordel av sprint, men er sterk og kan gjøre grovjobben selv. Om han skulle havne utvendig for leder, er det ikke umulig.

Luringen

Robin G.T. avsluttet fort etter sen luke etter pause sist og viste klar fremgang. Grunnkapasiteten er stor, og han er god nok om han er tilbake på topp. Skulle det bli kjøring i front kan han bli skummel til slutt, med ytterligere fremgang.

Startsiden

Avery er raskest. Kan kanskje ta en lengde på Fernando, som vil prøve å forsvare sporet. Marino D.V. er heller ikke borte, men slipper nok.



V75-5 (2140mv)

9 VILL JERVEN

3 HOLENE STJERNEN

6 VALLE GULLA

14 ROS SON

—————————

15 Alm Faks Hannibal

7 Sæter Fia

12 Theodor

10 Fantom

11 Ruskeli Scott

5 Odins Blessa

2 Stormare

1 Tverdals Megalopp

4 Ejo Tina

8 Odd Hera

13 Mireldine

Løpet

Fire hester kan rekke i grunncupen.

Favoritten

Vill Jerven ble det helt feil for sist i Sverige. Var god til seier foran Sæter Fia nest sist. Gikk en strålende opphenting til annen bak gode Eik Odin etter startgalopp fjerde sist. Dalen får prøve seg nå. Feilfritt og på sitt beste kan han runde alle.

Outsiderne

Valle Gulla har vært god i tøffe V75-lag i sine siste starter. Feilfritt kan hun vinne.

Luringen

Holene Stjernen jakter sin fjerde strake. Møter klart skjerpet selskap, men umulig er det ikke.

Startsiden

De tre innerste kjører om føringen.



V75-6 (2140ma)

9 ROI DU MONDE

10 STRONG CASE

4 My Name Is Prince

8 Master de Pan

1 Acers Fantasy

—————————

2 Likeawalkinthepark

12 Synjo Danseuse

11 Chef Superb

6 Barbarian Division

7 Crazy Victor

5 Bruno Marsh

3 Danny Delight

Løpet

To hester seg hever seg litt over mengden i bronsedivisjonen, men jeg ser fem hester med en viss vinnersjanse.

Favoritten

Roi du Monde ble det feil for i fra lederrygg sist, da lederen ga seg. Gangen før tok han en solid seier foran Jackson Avery. Står i en grei utgangsposisjon og tåler også å gjøre mye selv. Feilfritt skal han absolutt regnes med vinnersjanse her.

Outsiderne

My Name Is Prince skuffet ved ikke å vinne første gang ut etter pause. Vant pliktskyldig sist etter et fint løp. Skulle han klare å komme foran, stiger sjansene.

Luringen

Strong Case var god i seiersløpene i høst, men har ikke fått klaff i det siste. Sist gikk han fint i kulissene etter stor startgalopp. Nest sist ble han hindret mot oppløpet og fikk sen åpning. Kan runde de fleste, muligens alle, om det klaffer fra baksporet.

Startsiden

Acers Fantasy, My Name Is Prince og Master de Pan kjører om føringen.



V75-7 (2140mv)

2 TRØ HERA

6 BOKLI TEDDY

12 PAVE FAKS

1 MINE

8 TANTE RAGNHILD

—————————

3 Villmira

9 Jardar

7 Stumne Scott

4 Arvesølv

10 Will Prinsen

11 Tin Balder

Løpet

Jeg prøver fem hester i Troll Jahns æresløp.

Favoritten

Trø Hera får et knepent tips. Hun avsluttet bra etter mye hinder i et løp Wellek vant foran Brenne Banker sist. Står spennende til på strek og kan muligens ta en etterlengtet seier.

Outsiderne

Bokli Teddy burde vel holdt unna for Helle Spik sist. Måtte se seg knepent slått. Tok to strake foran Jardar før det. Skal regnes blant de tre.

Mine kan avslutte fort om hun får ligge på vent i det lengste. Er ikke ufarlig da.

Luringen

Pave Faks er den beste hesten, men galoppen ligger hele tiden på lur. Klarer Dag-Sveinung Dalen å lose ham feilfritt rundt fra dobbelt tillegg, kan han runde alle. 9-åringen har hatt pause, men rapporteres fin i trening. En evig outsider.

Startsiden

Mine er kjapp, men slipper muligens til Arvesølv.



NØKKELKUSK: Thomas Mjøen, her med Baritron. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

NØKKELKUSKEN:

Navn: Thomas Mjøen

Alder: 48 år

Antall seirer i fjor: 33

Antall seirer totalt: 397

Suveren amatørkusk

Thomas Mjøen var suverent mestvinnende amatørkusk i fjor. Selv om han brakk lårhalsen i en ulykke i løpsbanen 20. oktober. Nå er han friskmeldt og tilbake i sulkysetet – og tror på seier med Kiss Me i V75-3 på hjemmebanen Leangen lørdag.

V75-1: - Er Stumne Fyr like bra som i seiersløpet sist, kan han fort vinne igjen. Skal hente 20 meter på gode hester som Storm Teddy og Gomnes Hans T. Rofstad Odin er også aktuell om formen er på plass etter pause.

V75-2: - Indigo River er en mulig banker fra tet eller om det løser seg etter innvendig reise. Skulle han bli sittende fast, øker sjansene for hjemmehåpene Florentin og Yesyesyes.

V75-3: - Her kjører jeg Kiss Me, som ledet fra start til mål sist. Jeg håper og tror hun kan gjøre det samme igjen. Hestene å slå blir trolig Take It Easy som har stigende form og R.M.G. Lady In Red som varsles å være i form etter pause.

V75-4: - Mye taler for Avery fra start til mål. Han bekreftet form med seier fra tet på sprint sist. Utfordres av vinnerhesten Bestbyarsenal som satt fast i svensk V75 sist og Robin G.T. som har klassen som skal til. Luringen i løpet er Fernando.

V75-5: - Vill Jerven har et helt riktig løp på papiret. Vinner normalt uten skjær i sjøen bakfra. Banker.

V75-6: - Baksporshestene Strong Case og Roi Du Monde skiller seg ut. Den som får det beste løpet av de to, har et bra bud på seieren. En skal likevel ikke kimse av formsterke hjemmehåp som Acers Fantasy og My Name Is Prince. De bør med som garderinger.

V75-7: - Han har et veldig fint løp på papiret, Pave Faks. Minuset er at galoppfaren er stor. Uansett en vinner feilfritt. Bokli Teddy er stabiliteten selv og i form til å kunne utfordre. På strek står hoppene Trø Hera og Mine svært spennende til. Selv kjører jeg Villmira, som jeg synes er for tøft ute.

Publisert: 24.01.20 kl. 10:52 Oppdatert: 24.01.20 kl. 11:14

