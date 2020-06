Stig-André Berge satser mot nytt OL: – Ekstremt lyst til å fortsette

RÆLINGEN (VG) Etter at Tokyo-OL ble utsatt, fikk Stig-André Berge (36) et valg: Legge opp eller fortsette mot OL i 2021.

– Det har vært en veldig vanskelig periode for meg som idrettsutøver, med en helomvending i mars. Jeg var i tenkeboksen etter OL i Rio også, men fikk ting på plass. Det å skulle tenke ett år frem i tid, det var ekstremt tøft. Jeg har ekstremt lyst til å fortsette til OL i Tokyo, og jeg har lyst til å takke av i en fullsatt Jordal Arena.

Det sier den folkekjære bryteren, som i 2016 tok OL-bronse i Rio de Janeiro, på en pressekonferanse i Rælingen. Han har tenkt så det knaket etter utsettelsen av OL, han kaller det en «lang prosess», men det ender altså opp med at han fortsetter ut neste sesong.

– Jeg måtte tenke på familien min, jeg måtte tenke på alt rundt, på sønnen min, på det økonomiske. I tillegg har jeg også en gammel kropp, spøker han.

Bryteren kommer til å være 38 år når VM på hjemmebane i Jordal Arena begynner. Han fortalte at det egentlig ikke var så vanskelig å finne motivasjonen til å fortsette.

– Noen sa etter Rio at «fanker’n», du er jo 34 år, du kan gi deg på topp nå. Hvorfor skal man gi seg på topp? Heller gi seg når den kurven går nedover, når man begynner å bli «rævva» ... det er da man skal gi seg.

SATSER VIDERE: Stig-André Berge satser videre mot OL i Tokyo og VM på hjemmebane i 2021. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Berge har den siste tiden trent hjemme i sin egen garasje i Rælingen, etter at Tokyo-OL ble utsatt. Han har også delt sin bekymring rundt coronaviruset, gikk i VG ut mot «norsk egoisme» i kjølvannet fra nedstengningen, og fortalte at han var usikker på om han ville fortsette om OL ble utsatt.

– Det å skulle avslutte en karrière på hjemmebane er det alle idrettsutøver drømmer om. Jeg er såpass heldig at jeg får være med på et VM i Jordal Arena, og det har trigget meg voldsomt. Jeg er ekstremt glad for at jeg ikke ga meg etter OL i Rio, sier han, og ramser opp de to EM-medaljene han tok etter olympiaden.

Nå er det imidlertid fullt fokus på brytematta igjen, før det som kan bli et virkelig gullår for bryteren: I 2021 er det planlagt både OL i Tokyo og bryte-VM i Oslo.

Publisert: 08.06.20 kl. 10:04 Oppdatert: 08.06.20 kl. 10:22

