Vrakingen av Carlsen: All grunn til å være rasende!

Den triple verdensmesteren i sjakk er ikke på menyen over hvem som kan stemmes frem som «Årets navn» på Idrettsgallaen. Det er respektløst overfor både Magnus Carlsen og det norske folk.

I starten av hvert eneste år er det uenighet rundt hvem som stikker av med prisene på festkvelden. Og slik skal det jo være.

Men det er stor forskjell på å like eller mislike et valg etter en fair konkurranse, og at arrangøren skaper forutsetninger som er grunnleggende urettferdige.

Det er det som har skjedd rundt kåringen av «Årets navn» i 2019.

Denne kategorien er folkets kåring.

Her er det altså ikke idrettsledere eller tidligere utøvere som skal ha det siste ordet. Da er det en hån å påtvinge det som skal være hvermannsens valg slike premisser.

Allerede før det som skjedde i romjulen var det vanskelig å finne en faglig forsvarlig grunn til å utelukke sjakkgeniet. Han har gått gjennom et helt år uten å pådra seg et eneste tap i klassisk sjakk. Med den konkurransen denne grenen har, er 107 partier uten nederlag en helt uvirkelig rekke. På toppen av dette klarte han altså å bli verdensmester både i lynsjakk og i hurtigsjakk, slik at han er regjerende mester på tre fronter samtidig.

I hvilken verden skal ikke det holde til å være en av 12 kandidater til en folkepris?

Det er heller ikke noe relevant argument her at Sjakkforbundet ikke er medlem i Norges idrettsforbund.

Uansett hva man mener om at det er slik, så er kategorien «Årets navn» definert på en måte som åpner for sjakk, og Carlsen har attpåtil vunnet den i 2014.

Det er altså ingen formaliteter å gjemme seg bak for dem som vraket 29-åringen.

Etter at sjakkstjernen selv reagerte på utelatelsen, er det sendt ut en pressemelding som ikke akkurat fremstår overbevisende. Nå skal visst sjakkprestasjonene i romjulen vurderes til Idrettsgallaen i 2021, altså over et år etter at titlene ble erobret.

Hvor fair er det overfor Carlsen?

Hvor mye vil folk huske dette når det skal stemmes så lenge etterpå? I 2020 er det uansett noe helt annet som vil avgjøre hans posisjon, nemlig VM i langsjakk.

Idrettsgallaen skal hylle prestasjoner som stammer fra 2019, og det er hevet over tvil at Magnus Carlsens VM-titler fant sted i dette året.

Er det da innenfor å avslutte året før det er omme?

Argumentet som legges frem er behovet for en deadline med tanke på tv-produksjonen. Som altså giganten NRK står bak, nesten en uke etter at den siste VM-tittelen i sjakk var sikret. Det er for øvrig det samme mediehuset som legger svært mye energi i å gi folket gode romjulsopplevelser når Carlsen briljerer.

Dersom viljen hadde vært der til å gi ham sjansen også på Idrettsgallaen, kunne man åpenbart fått til en avstemming med Magnus Carlsen på listen. Heller ikke det at det er laget et fiffig spill, der kandidatene lanseres tidlig, er noe holdbart argument i så måte. Dersom konsekvensen av å lage et stemmespill er å gjøre konkurransevilkårene så uheldige, burde rett og slett spillet vært skrinlagt og fair play prioritert.

Hvordan havnet man så egentlig i denne helt unødvendige situasjonen?

Det er det ikke lett å være kategorisk om, men det finnes et par tenkelige muligheter.

Én er at juryen rett og slett ikke tenkte seg godt nok om da opplegget ble laget. Da hadde det i tilfelle vært bedre om det hadde blitt innrømmet, i stedet for å komme med en praktisk forklaring som er så lett angripelig.

Men det som er virkelig skandaløst, er om Dagbladets kommentator har rett i at det kan ligge politiske vurderinger bak. At vedkommende utrolig nok mener at idrettslederne var «nødt til å droppe» Carlsen med bakgrunn i et politisk kampsak, får være avisens interne problem.

Det er derimot virkelig grunn til å håpe at de ansvarlige i norsk idrett ikke deler dette synet, og at de faktisk evner å skille snørr og barter.

Magnus Carlsen valgte slett ikke den mest musikalske strategien da han i sommer kjempet for at Norges sjakkforbund skulle inngå et samarbeid med en bettinggigant. Men det legitimerer åpenbart ikke å legge føringer på folkets mulighet til å stemme på det han får til med brikkene. Dessuten skal det understrekes at motivasjonen til Carlsen faktisk var å bedre rammene for morgendagens talenter, og det endte med at han tapte etter et demokratisk valg.

Det er mange arenaer for å diskutere idrettspolitikk og finansieringsformer, men Idrettsgallaen skal da virkelig ikke være blant dem. Og uansett hvor glad man er i spillmonopolet, kan vi ikke havne der at det skal medføre noen form for sanksjon å kjempe for en annen modell enn i dag.

Hva som egentlig stemmer her kommer vi nok aldri til bunns i, men forutsetningene for «Årets navn» er denne gangen uansett en skamplett. Både Magnus Carlsen og Ola Nordmann har all grunn til å rase.

