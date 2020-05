SATSER VIDERE: Calle Halfvarsson etter siste etappe under Tour de ski i Val di Fiemme i 2020. Foto: Terje Pedersen

Halfvarsson: – Kunne skrevet bok om alt dumt jeg har gjort

Den svenske langrennsstjernen Calle Halfvarsson (31) innrømmer at han har vært så distré tidligere i karrieren at han flere ganger har glemt å møte til start.

I et lengre intervju Expressen har hentet fra nettsiden til rulleskirennet Alliansloppet, som har Halfvarsson på startstreken i august, forteller skistjernen blant annet om hvor surrete han kan være.

– Det er jo så mye å fortelle. Man kunne jo skrevet bok om alt dumt jeg har gjort, sier han.

Han sikter blant annet til da han som junior ikke møtte til rennstart fordi han tok feil av tiden. Isteden satt han i smøreboden og spiste potetgull.

– Det var pinlig, sier Halfvarsson.

Men han ble hentet, de andre deltagerne ventet på ham og Halfvarsson reiste hjem en pallplassering rikere.

Han forteller at han generelt er dårlig til å forholde seg til tider, og at det har ført til at han har gått glipp av rennstart opptil flere ganger, men at han er blitt bedre med alderen. I ettertid har Halfvarsson hatt mareritt om at han ikke rekker starten i større renn, som verdenscupen og VM.

– Det har aldri hendt, det får jeg være fornøyd med, sier mannen Petter Northug elsket å beseire med et smil. På Skavlan i fjor omtalte nordmannen Calle Halfvarsson som sin største svenske erkerival.

Halfvarsson har hatt en rekke opp- og nedturer i skisporet, og han har noen mindre vellykkede sesonger bak seg. Siste gang han kunne ta steget opp på premiepallen i verdenscupen var i november 2018.

Svensken vil nå satse på lengre distanser. Da må han også legge om treningen. Halfvarsson har hentet inn sykkeltrener Mattias Reck i sin personlige trenerstab. Treningen med blant annet Reck er for alvor i gang for langrennsstjernen.

VM i Oberstdorf i februar 2021 blir vinterens høydepunkt for Halfvarsson. Femmila blir svenskens viktigste renn den kommende sesongen. Reck skal bidra med utholdenhetstrening spesielt rettet mot femmila.

Halfvarsson sier han er forberedt på å legge ned flere treningstimer enn tidligere.

– Det må jeg være. Og det er jeg ikke redd for. Femmila er jo de tøffeste du kan utsette deg for i et mesterskap.

Publisert: 21.05.20 kl. 03:56

