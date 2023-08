Viktor Hovland i aksjon i BMW Championship torsdag.

Viktor Hovland fire bak teten etter første dag

Viktor Hovland (25) er bra med etter den første runden av BMW Championship i Illinois. Han er fire slag bak lederne. Men det kunne blitt bedre.

Dårlig vær gjorde at Viktor Hovland fikk starten på åpningsrunden på Olympia Fields Country Club utsatt to timer. Da han slapp til, startet han med to strake birdier (ett slag under par).

Han fikk en tredje birdie på hull ni - men så ble det bogey (ett slag over par) på hull ti og deretter par på de neste syv hullene.

På det 18. hullet endte Hovland i «røffen» og endte opp med bogey - og falt altså ned til −1.

Rory McIlroy og Brian Harman har −5.

Det var mange som slet på torsdagens åpning. Bare et tyvetalls spillere gikk under par på runden.

Helgens turnering er den andre av tre i FedEx-sluttspillet. I åpningsturneringen sist helg kom Hovland på en sterk 13. plass.

