Tage Pettersen har kalt inn til et ekstraordinært styremøte.

Ishockeyforbundet innkaller til ekstraordinært styremøte – generalsekretæren fredes ikke

President i Norges Ishockeyforbund, Tage Pettersen, har kalt inn til et ekstraordinært styremøte for å forsøke å redde landslagsaktiviteten ut året.

Det bekrefter Pettersen selv overfor TV 2. På møtet skal blant annet generalsekretær Ottar Eides posisjon diskuteres.

– På fredag, senest mandag, så har vi et mer samlet budskap vi kan gå ut med. Så da må kritikerne smøre seg med tålmodighet så lenge. Vi snakker nå med ansatte, klubber, spillere, trenere og andre, sier Pettersen til kanalen.

På spørsmål om det er realistisk at generalsekretæren blir sittende i jobben etter torsdagens møte, svarer presidenten:

– Det kan jeg svare deg på etter styremøtene.

Styremøtet kommer som en følge av at forbundet nylig bekreftet at landslagsaktiviteten på nær alle nivåer settes på pause som følge av et underskudd på ni millioner kroner i 2022.