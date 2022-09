VM-KAMP: Magnus Carlsen vant VM-matchen mot Jan Nepomnjasjtsjij i 2020.

Carlsen-rival hevder han advarte – var bekymret for juks

I en fersk podkast forteller sjakkspilleren Jan Nepomnjasjtsjij at han advarte turneringsledelsen om Hans Niemann nylig.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Da Hans Niemann ble hentet inn som erstatter til i sjakk-turneringen Sinquefield Cup tidligere i høst, ba Nepomnjasjtsjij om ekstra tiltak.

– Uheldigvis kunne ikke Rapport (Richard) komme seg til USA på grunn av logistikk. Han ble erstattet av Niemann ( i Sinquefield Cup), og jeg tror ikke jeg er alene om å være misfornøyd med erstatteren. Jeg følte at ting kunne gå galt, sier Nepomnjasjtsjij i en podkast.

NRK omtalte dette først i Norge.

– Da jeg fikk beskjeden om at Niemann skulle erstatte ham, ba jeg arrangøren sette inn ekstra tiltak for å gjøre turneringen tryggere og renere. Men ingenting av dette ble gjort før etter at Magnus trakk seg, sier Nepomnjasjtsjij, ranket som nummer tre i verden.

VG har forsøkt å komme i kontakt med turneringsledelsen i Sinquefield Cup, foreløpig uten svar.

Det store sjakk-dramaet startet for snart tre uker siden. Med sorte brikker, vant Niemann et parti mot Carlsen i Sinquefield Cup. Carlsen trakk seg fra turneringen påfølgende dag, og siden har det vært en stor debatt om Niemann jukset. Den amerikanske 19-åringen har nektet, men tidligere innrømmet at han jukset da han var yngre.

Mandag møttes Carlsen og Niemann igjen, i turneringen Julius Baer Generation Cup, men allerede i andre trekk valgte Carlsen å gi seg.

Den norske verdenseneren har sagt at «han forstår at situasjonen er uheldig for mange». Carlsen har varslet overfor TV 2 at han vil uttale seg mer over helgen.

Carlsens handlinger har både fått støtte og refs.