Haugesund slo Sandefjord på hjemmebane søndag.

Ødegaard slaktet forsvarsspillet etter Sandefjord-tap: − Har ikke sett det siden gutter-12

Haugesund scoret to mål selv, men fikk også hjelp av forsvaret til Sandefjord på vei mot 3-2-seier i Eliteserien søndag.

NTB

Bilal Njie sendte Haugesund i ledelsen etter ti minutter, før Sandefjord-stopper Jesper Taaje på klønete vis satte ballen i eget nett bare minutter senere. Sory Diarra sørget for at det sto 3-0 allerede etter 20 minutter.

Danilo Al-Saed og Franklin Nyenetue reduserte for Sandefjord, som la et solid press på vertene i 2. omgang, men gjestene greide ikke utligne.

Landslagsuttatte Egil Selvik sto godt i mål for hjemmelaget. Han fikk blant annet hjelp fra stolpen i kampen for å unngå flere baklengsmål.

– Det er en utrolig blandet dom. Jeg vet ikke om jeg kan kalle det å forsvare seg slik vi gjør det de første 45. Det er så dårlig at jeg ikke tror jeg har sett slikt siden gutter-12. 2. omgang er kjempegod, og det er et under at vi ikke scorer flere mål. Det er vanskelig når du ligger 0-3 bak. Vi er ikke på fra start, og det er fryktelig irriterende, sa Sandefjord-trener Hans Erik Ødegaard til TV 2.

– Det er bare altfor dårlig. Vi har brukt opp alle lærepengene denne sesongen, konkluderte Ødegaard.

Haugesund-trener Jostein Grindhaug var klar på at 1.-omgangen reddet hjemmelaget.

– Vi er litt skjøre i kantene, men heldigvis spiller vi i hvert fall en god 1. omgang. Jeg har spilt og sett slike kamper før, der man fort kan stå igjen med ingenting, sa treneren til TV 2.

Njie sendte hjemmelaget i ledelsen etter ti minutter. Peter Therkildsen sendte spissen gjennom alene med Sandefjord-keeper Hugo Keto, og Njie satte ballen i mål.

Bare to minutter senere lå ballen igjen i mål bak Keto. Therkildsen slo ballen inn i feltet via kroppen til Mads Sande, og inne foran mål oppsto det såpass stort kaos at Taaje på klønete vis satte ballen i eget nett.

Etter 20 minutter la Diarra på til 3-0 da han fikk en enkel jobb foran mål. Igjen var Therkildsen direkte involvert med assist. Hjemmelaget kunne fort ha ledet med mer til pause.

Et kvarter ut i 2. omgang reduserte Al-Saed da avslutningen hans gikk via Søren Reese og i mål bak en utspilt Selvik. På overtid sørget Nyenetue for litt spenning da han stanget ballen i mål, men det kom for sent i jakten på utligningsmålet.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post