Sander Sagosen og Norge får EM-motstandere i kveld.

EM-trekning håndball: Norge slipper tøff motstand –

Norge styrer unna alle stornasjonene i gruppespillet i håndball-EM for menn neste år. Trekningen skjer i kveld.

NTB

Det er allerede klart at Norge spiller sine første tre kamper i Berlin. I en eventuell hovedrunde (i Hamburg) blir situasjonen langt skarpere for det norske laget. Da venter etter all sannsynlighet Danmark (fersk EM- og VM-vinner) og Sverige sammen med to andre lag.

Det er ventet at åpningskampen (med Tyskland) i Düsseldorf vil dra over 50.000 tilskuere. Det vil i så fall være verdensrekord for en håndballkamp.

Norge er toppseedet sammen med Sverige, Danmark, Frankrike, Spania og Island. I tillegg er det klart at de norske gutta heller ikke kan trekkes mot vert Tyskland og Kroatia. Det gjør at motstanderne kommer fra godt nede på verdensrangeringen.

Skulle Norge vinne EM, vil det gi direkteplass i Paris-OL neste år. Andreplass kan også være nok om gullaget er sikret OL-spill fra tidligere.

Hvis Norge ikke kaprer OL-tur i EM, skal laget ut i en kvalifiseringsturnering i mars neste år. Og den kan bli svært vrien.

– Det enkleste med tanke på OL, er at vi vinner EM, sa Sander Sagosen til NTB forrige uke.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post