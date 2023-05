PÅ TOKT: Sander Svendsen ble matchvinner for Viking og omfavner tomålsscorer Zlatko Tripic.

Viking vendte til 3-2-seier over Odd – Tripic scoret på omdiskutert straffe

Viking slet lenge hjemme mot gjerrige Odd, men vendte kampen til 3-2 takket være to straffescoringer og et sent mål av Sander Svendsen.

NTB

Det ble full jubel blant hjemmefansen i Stavanger da Svendsen stupheadet inn seiersmålet i det 87. minutt. Seieren sendte Viking opp til 2.-plass på eliteserietabellen.

Odd-fansen hadde mer grunn til å være skuffet, kanskje særlig på grunn av det siste av Zlatko Tripics to straffespark.

VAR ble koblet inn for å sjekke om Milan Jevtovics hands skjedde innenfor 16-meteren, og dommer Kristoffer Hagenes valgte å dømme straffe selv om reprisene sendt på TV antydet at Odd-spillerens arm var godt på utsiden.

– Jeg synes begge straffesparkene, særlig det andre, er feil. For det første er det utenfor, og for det andre går ballen via foten hans, som er lov. Jeg synes det er litt skuffende, når de ser på VAR, at de ikke ser det, tordnet Odd-trener Pål Arne Johansen overfor TV 2.

Tripic var på sin side mest opptatt av å score.

– Jeg likte ikke at de brukte så lang tid på situasjonen, for da var det mange som prøvde å psyke meg ut. Men jeg har selvtillit på straffer, sa Viking-angriperen.

Pangåpning for Odd

Hans lag fikk betalt for knallhard kjemping i en 2. omgang der de skapte mange sjanser etter å ha ligget under 0-2 til pause. Gjestene skapte svært lite etter sidebytte.

– Vi kom inn med en helt annen mentalitet i 2. omgang og masse energi. Vi visste at vi har gjort det før og kan gjøre det igjen (snu kampen). Og så for et fullsatt stadion, det er helt vilt, sa Tripic.

Før pause så det derimot ut til at Odd skulle overraske og vinne i Stavanger. Gjestene tok initiativ med sjanseskaping og mye ballbesittelse, og de ble belønnet med to scoringer i en effektiv omgang.

Den første scoringen satt etter ti minutter. Conrad Wallem hadde løpt seg fri på venstresiden og forsøkte et lavt innlegg. Gianni Stensness misset med klareringen og falt deretter. Dermed kunne Filip Røinningen Jørgensen enkelt tuppe inn 1-0.

Wallem stupheadet inn 2-0 på overtid i første omgang, men scoringen skulle til slutt vise seg å bety lite.

Vendepunkt

Publikum fikk se et mye friskere Viking-lag etter sidebytte, og etter et par farligheter ble poenghåpet tent da David Brekalo ble revet ned i Odd-boksen og fikk straffespark etter en time.

Tripic var sikker fra elleve meter og plasserte ballen så langt borte i hjørnet at Leopold Wahlstedt måtte gi tapt selv om han var etter den.

Reduseringen tente vertene, som kom farlig nær utligning ved Birkir Bjarnason. Samme mann headet også en ball i mål, men ble avvinket for klar offside.

Det store vendepunktet kom da Viking fikk sin andre straffe etter snaut 80 minutter. Derfra og ut ble det svært vanskelig for Odd å stoppe blåtrøyenes stormløp.

