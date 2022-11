LA DOLCE VITA: Serie A er hjem for stjerner som Leo Skiri Østigård, José Mourinho og Olivier Giroud. Nå kommer de på en TV-skjerm nær deg.

Serie A tilbake på VG+ Sport – endelig på norske skjermer

Den italienske toppdivisjonen Serie A har manglet et hjem på norske TV-skjermer denne sesongen. Nå blir stjerner som Leo Skiri Østigård, José Mourinho og Olivier Giroud igjen å se på VG+ Sport.

VG-sporten

– Vi er veldig glade for at Serie A er tilbake på VG+ Sport. Med rekordmange nordmenn, og noen av verdens mest spennende, unge spillere, ser vi virkelig frem til de neste to sesongene, sier Aslân Farshchian, rettighetssjef i VG.

Allerede fra tirsdag kveld vil det være mulig å se det ypperste fra italiensk fotball på VG+ Sport, når Serie A igjen er kommer på norske skjermer. Klokken 18.30 spiller Østigårds serieledende Napoli mot Empoli, mens regjerende mester Milan møter Cremonese 20.45. Begge kampene ser du direkte som abonnent.

Det er både stjerner og nordmenn i fleng: Leo Skiri Østigård, Emil Bohinen, Emil Konradsen Ceïde, Kristian Thorstvedt og Erik Botheim er blant spillerne med norsk pass i den italienske toppdivisjonen.

– Med en rekke spennende og landslagsaktuelle spillere for både nåtid og fremtid i spill for og mot noen av verdens største og mest tradisjonsrike klubber, ispedd følelsene og den semi-kontrollerte galskapen denne ligaen tilbyr, så har vi en herlig underholdningsmeny i vente, sier VG-sportens Vegard Aulstad, som har kommentert flere av de største kampene på VG+ Sport.

Serie A-avtalen gjelder altså inneværende sesong og neste – og føyer seg inn i en rekke spennende rettigheter på VG+ Sport fremover. I vinter kan du blant annet se NBA, NFL og Super Bowl, samt topplagene i Italia og Spania i cup og supercup.

Få oversikt: Dette sender VG+ Sport direkte

VG+ Sport viste også andre halvdel av forrige sesong, da AC Milan snøt byrival Inter for tittelen i en uhyre dramatisk sesonginnspurt.

Inneværende sesong ser ikke ut til å bli mindre spennende: Ubeseirede Napoli, med Østigård på laget, har fått en luke ned til et kobbel med jakthunder. Juventus, Milan, Roma, Inter, Lazio og Atalanta er alle i kampen om å holde følge med Luciano Spallettis sør-italienere.