Den norske sjakkpresidenten innrømmer juks: − Alle sjakkfolk visste om det

Norges sjakkpresident, Joachim Birger Nilsen (29), innrømmer overfor NRK å ha jukset.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Han forteller at han jukset da han var en del av sjakklaget «Norway Gnomes», skriver kanalen. Også kontroversielle Hans Niemann skal ha jukset da han spilte for det norske laget, ifølge Chess.coms sjokkrapport som kom natt til onsdag.

Nilsen sier til NRK at han spilte én kamp på fire partier i det innledende gruppespillet av turneringen Pro Chess League med en annen person i rommet. Dermed mottok han hjelp underveis.

Turneringen ble spilt på nett. Det skal ha gjeldt tre av de fire partiene, ifølge sjakkpresidenten.

– Det var ikke lov, og det er jeg helt tydelig på. At det er mange år siden, har ingenting å si. Slikt skal man ikke drive med i det hele tatt, sier han til NRK.

Juksingen skjedde i 2016/2017-sesongen - før Nilsen ble norsk sjakkpresident. Han ble valgt til president i juli og tok over etter Simen Agdestein.

– Jeg visste at han hadde jukset. Alle sjakkfolk visste om det. Men det er fint at han står frem. Jeg synes ikke at han burde blitt president, men han har sikkert gjort en god jobb, sier Lars Oskar Hauge i Norway Gnomes til VG.

– Hvordan har dette blitt kjent?

– Det har spredt seg rundt blant sjakkfolk. Folk har fått det med seg.

Hauge regner med at han spilte turneringen med Joachim Birger Nilsen i 2016/17-sesongen, men han er usikker på om de har spilt sammen senere.

Nilsen var tidligere styremedlem i Magnus Carlsens klubb «Offerspill».

– Jeg har ikke noe problem med å stå inne for de tabbene og feilene jeg har gjort, sier Nilsen.

TIL HØYRE: Sjakkpresident Joachim Nilsen.

VG har vært i kontakt med generalsekretær i Norges Sjakkforbund, Kristine Marie Ganz, som ikke ønsker å kommentere saken.

– Det er en sørgelig sak, og det blir stadig mer klart at dette handler om en kultur i norsk og internasjonal sjakk hvor juks på nettet har foregått i massivt omfang. Og det har heller ikke blitt tatt så alvorlig som det burde ha blitt, sier sjakkekspert Torstein Bae om saken til VG.

Det har kokt i sjakkverdenen etter at en omfattende rapport fra sjakknettstedet Chess.com anklaget Magnus Carlsen-rival Hans Niemann (19) for å ha jukset i over 100 partier.

Chess.com vil ikke fastslå at Niemann har jukset utenfor online-universet, men poengterer at resultatene er «statistisk ekstraordinære».

Rapporten skal også inneholde det som blir beskrevet som uregelmessigheter i Niemanns vei til sjakkeliten, også når det kommer klassisk sjakk – som altså ikke foregår online.