Tiger Woods kan misse cuten etter fredagens runde.

Woods kan misse cuten i PGA-comebacket

Tiger Woods kan være ute av PGA-turneringen i Los Angeles etter fredagens runde. Amerikaneren skyldte på skuffende putting og ligger ett slag over par.

Amerikaneren lå på to slag under par etter den første runden, men raste nedover resultatlisten med tre slag over par på fredagens runde.

Woods ligger i skrivende stund på ett slag over par på en delt 68.-plass. Cuten er ventet å gå på par.

– Jeg puttet ikke bra i dag, sa Woods etter fredagens runde.

– Jeg bommet på mange putter tidlig og dette er sannsynligvis den høyeste poengsummen jeg kunne ha hatt i dag. Jeg burde sannsynligvis ha slått fem eller seks bedre enn dette, lett.

Woods annonserte at han ville gjøre comeback i denne ukens PGA-turnering forrige uke på Twitter.

Dette er hans første opptreden siden British Open i juli i fjor. Woods sliter fremdeles med en skade han pådro seg etter en alvorlig bilulykke i februar 2021. (NTB)