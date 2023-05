MARKERING: Real Madrid markerte avstand mot rasisme med å kle seg i drakten til Vinícius før kampen mot Rayo Vallecano onsdag.

LaLiga-president beklager for Vinícius-feide: − Var aldri meningen

(Real Madrid - Rayo Vallecano 2–1) Javier Tebas fikk hard medfart etter svaret til den brasilianske superstjernens anklager om rasisme - nå beklager presidenten.

I etterkant av Real Madrids møte med Valencia, som ble stoppet i ti minutter etter aperop og rasistisk sjikane fra Valencia-fansen i retning Vinícius, tok brasilianeren til Instgram med denne meldingen:

– Rasisme er normalt i La Liga (...) Turneringen som en gang tilhørte Ronaldinho, Cristiano Ronaldo og Messi, tilhører nå rasistene (...) Jeg beklager til spanjolene som ikke er slik, men i dag, i Brasil, er Spania kjent som et land av rasister, var noe av det Vinícius skrev i en lengre melding.

I etterkant reagerte LaLiga-president Tebas på Twitter:

– Før du kritiserer og fornærmer LaLiga, er det nødvendig at du informerer deg ordentlig, Vinícius. Ikke la deg manipulere og sørg for at du forstår andres kompetanse og arbeidet vi har gjort sammen, var svaret til Javier Tebas.

BEKLAGER: LaLiga-president Javier Tebas

Utsagnet fikk Vinícius til å svare dette på Twitter:

– Nok en gang angriper presidenten meg istedenfor å kritisere rasistene.

Nå forteller Tebas at han angrer på kommentaren og kommer med en beklagelse til Vinícius.

– Jeg tror meldingen min, og intensjonen, ikke ble forstått av mesterparten, spesielt i Brasil, forteller Tebas til ESPN Brazil.

– Jeg ønsker ikke å angripe Vinícius, men mange tolket det slik. Jeg må beklage. Det var aldri meningen, jeg forklarte meg dårlig, sier Tebas.

Vinícius var ikke med i kamptroppen da Real Madrid møtte Rayo Vallecano onsdag. «Los Blancos» vant 2–1 etter scoringer fra Karim Benzema og Rodrygo.

Før kampen mot Rayo Vallecano onsdag, kom Real Madrid-spillerne ut i drakten til Vinicius og holdt oppe et banner der det sto: «Rasister bort fra fotballen».

SOLIDARITET: Rodrygo markerte sin støtte til landsmann Vinícius med å strekke neven i været etter 2–1-scoringen.