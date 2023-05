Real Madrids Vinícius Júnior ble sendt i dusjen.

Ny Real Madrid-smell – bråk og rødt kort på overtid

(Valencia - Real Madrid 1–0) Real Madrid tapte for sjuende gang i La Liga i 2023 da Valencia ble for sterke. Stortalentet Vinícius Júnior ble sendt i dusjen etter et basketak.

NTB

Diego Lopez ble matchvinner med sin scoring etter 34 minutter.

Real Madrids sju nederlag i 2023 er ett mer enn det ble i 2021 og 2022 til sammen.

Ligatittelen har allerede gått til Barcelona, og søndagens tap sendte Real Madrid ned på 3.-plass bak Atlético Madrid. På overtid ble det bråk, og de ti tillagte minuttene ble utvidet med ytterligere seks minutter.

Vinícius Júnior langet en neve i retning ansiktet til Valencias Hugo Duro. Real Madrid-spilleren fikk gult kort, men etter en VAR-sjekk ble det rett i dusjen.

Vinícius reagerte med et stort smil og ironisk applaus. I forkant av situasjonen ble Vinícius holdt kvelertak på. Gjennom kampen måtte han tåle mange tilrop fra Valencia-supporterne.

Etter den dramatiske avslutningen kunne Valencia juble for å ha tatt et stort steg ut av nedrykksstriden med sin 1-0-seier. Det er fem poeng ned til nedrykk når det gjenstår tre kamper.

Valencia-keeper Giorgi Mamardashvili har et godt tak rundt Vinícius Júnior