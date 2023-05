Den serbiske tennisspilleren Novak Djokovic kan delta i US Open nå som USA opphever vaksinekravet for tilreisende.

Vaksinekrav faller bort – Djokovic kan delta i US Open

Neste uke fjernes kravet om vaksine for å reise inn i USA. Det betyr at den serbiske tennisstjernen og vaksinemotstanderen Novak Djokovic kan delta i US Open.

NTB

Vaksinekravet oppheves fra og med 11. mai, og storturneringen arrangeres i august i New York.

Serberen, som er en av verdens beste tennisspillere, fikk ikke delta i fjorårets turnering da han ikke ville vaksineres. 35-åringen søkte om å få en særegen tilgang til å reise inn i USA for å delta i Indian Wells og Miami Open, men fikk nei.

Djokovic har sagt at han heller vil gå glipp av store turneringen enn å vaksinere seg.

US Open er den fjerde og siste av de årlige Grand Slam-turneringene. Den begynner 28. august.