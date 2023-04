TATT FOR DOPING: Kristian Storsul Borgen avbildet under en konkurranse i Romania.

Norsk kampsportutøver testet positivt for kokain: − Jeg angrer veldig

Kristian Storsul Borgen (20) er tatt for doping under en konkurranse i Bulgaria.

Det opplyser Norges Kampsportforbund torsdag morgen. 20-åringen tar selvkritikk.

– Jeg angrer veldig og vil samarbeide med antidopingmyndighetene for å få avklart saken så raskt som mulig. Jeg er forberedt på å sone den straffen som måtte komme og har frasagt meg alle rettigheter og goder fra forbundet, sier Storsul Borgen i en pressemelding.

Som en konsekvens av den positive dopingprøven blir Kristian Storsul Borgen fratatt resultatene og ranking-poengene fra Bulgaria Open og konkurransene han har deltatt på i perioden frem til suspensjonen, opplyser forbundet.

– Utenomsportslig har jeg hatt et tøft år. Jeg har tatt noen dumme valg og utforsket grensene litt for mye. Dette har ført til at jeg har inntatt stoffet jeg har testet positivt på i fest-sammenheng, sier Borgen.

Borgen ble testet av ITA (International Testing Agency), etter å ha vunnet Bulgaria Open i sin vektklasse. Han har vært del av det norske landslaget i WT Taekwondo siden sommeren 2021, heter det i pressemeldingen.

Kampsportforbundet opplyser at de ivaretar utøveren i en krevende situasjon. Generalsekretær Kim Eilertsen sier følgende:

– På vegne av forbundet er jeg svært skuffet over at en av våre utøvere har satt seg selv i denne situasjonen. Vi ser svært alvorlig på saken, og setter samtidig pris på at Storsul Borgen har valgt å erkjenne hva han har gjort, og viser vilje til å samarbeide for å avklare saken på best mulig måte.

– Vårt fokus ligger nå på å ivareta utøverne på landslaget, og ikke minst Storsul Borgen, som opplever en livskrise. Alle utøverne får tilbud om oppfølging og hjelp for å håndtere situasjonen, sier Eilertsen.

Borgen beklager «på det sterkeste» til lagkompiser, støtteapparat og forbundet.

– Og alle andre som har støttet og hatt tillit til meg. Jeg skjønner at jeg har skuffet mange. Jeg er mest av alt skuffet over meg selv og mine valg som har ført til at jeg nå er suspendert og utestengt fra idretten jeg elsker mest av alt, sier 20-åringen.

