Skip Magnus Ramsfjell setter en stein for Norge i kampen mot Canada.

Norges curlingherrer med sterk seier mot hjemmelaget Canada

Norge kom bakpå fra start, men sikret seier også i sin tredje kamp i curling-VM for herrer. Vertslandet Canada måtte se seg slått 8-6.

Kampen, som var ventet å bli tøff for de norske VM-debutantene, ble spilt i Ottawa søndag kveld.

Etter to omganger lå Norge under 0-4. Og før siste omgang, der Canada hadde fordelen av den avsluttende steinen, sto det uavgjort 6-6. Norge klarte imidlertid å ta to poeng i siste runde, og dermed var seieren sikret.

Norge stiller med Gaute Nepstad, Bendik Ramsfjell, Martin Sesaker og skip Magnus Ramsfjell. Laget åpnet VM med 8-5 mot USA, før Sør-Korea ble slått 6-2.

Mandag står New Zealand og Sveits for tur.