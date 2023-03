Zlatan Ibrahimovic er ikke i troppen for Sverige mot Aserbajdsjan mandag.

Ibrahimovic mister EM-kvalifiseringskamp

Zlatan Ibrahimovic (41) er ikke i den svenske troppen som skal møte Aserbajdsjan i den andre kampen i EM-kvalifiseringen i fotball på hjemmebane mandag.

NTB

Ibrahimovic mistet søndagens trening med en lett kjenning. Han trente alternativt, men ble ikke klar til mandagens kamp i Solna. Milan-spissen er ikke inkludert i lagoppstillingen som ble publisert på Uefas nettsider snaue to timer før kamp. Det er uklart hva slags skade 41-åringen har.

41-åringen gjorde nylig comeback fra et langt skadeavbrekk og spilte et drøyt kvarter i 0-3-tapet for Belgia fredag.

Landslagssjef Janne Andersson bekreftet at Ibrahimovic ikke kom til å starte noen av kampene da han tok ut troppen, men ga veteranen et innhopp mot Belgia.

Milan-profilen scoret sitt første landslagsmål mot nettopp Aserbajdsjan tilbake i oktober 2001.

Ibrahimovic ga seg på landslaget i 2016, men var tilbake igjen i 2021. Siden har skader holdt ham ute av troppen ved flere anledninger. Ibrahimovic har spilt seks Sverige-kamper etter comebacket, og den nest siste kom i VM-omspillet mot Polen i fjor.

Ibrahimovic kan få flere sjanser i EM-kvalifiseringen. Neste kamp for svenskene er borte mot Østerrike i juni.