Kommentar

OL-fest blir NRK-test

OL skal tilbake til NRK. Her er medaljevinnerne fra fjorårets 30 olymipske kilometer i Beijing.

For pressede vinteridretter er det en gave å få OL tilbake til NRK. For statskanalen skaper de nye rettighetene flere dilemmaer.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det var ikke måte på feststemning da NRK kunne kunngjøre at de olympiske leker vender tilbake til allmennkringkasteren.

«OL-eventyret» var karakteristikken fra den øverste redaksjonelt ansvarlige, mens sportssjefen ser frem til å «samle nasjonen, slik at vi alle kan heie på våre idrettshelter».

Her blir det idrettsfest på alle statsfinansierte flater fra 2026 og de neste fire lekene.

Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen er strålende fornøyd med å ha kapret OL-rettighetene.

Nyheten blir nok tatt usedvanlig godt imot hos både Norges idrettsforbund, tilsluttede særforbund og aktive utøvere.

Det er jo noe trygt og garanterende ved at den største og sterkeste aktøren prioriterer OL så høyt som det nå gjøres, i tider der det ellers handler mye om nedskjæringer på Marienlyst.

Discovery har håndtert sendingene fra de siste OL helt fint, men for mange vil det nok oppleves som å «komme hjem» at det blir NRK-logo i hjørnet når gullene skal sikres.

Ikke minst for vinteridrettene, som opplever press fra mange kanter i klimakritiske tider, må det være noe beskyttende over å være under krinkens vinger under det største mesterskapet.

Det er ikke rart at redaksjonen i NRK slapp jubelen løs over nyheten, etter at den ene rettigheten etter den andre har forsvunnet over mange år. Det er ingen tvil om at OL havner i et miljø med betydelig kompetanse rundt formidling av store idrettsøyeblikk.

Samtidig er det noen spørsmål som presser seg på midt i NRK-euforien.

Journalistisk blir det interessant om fokuset blir endimensjonalt på de olympiske leker som et idrettsarrangement, eller om rettighetshaveren også vil bruke kraft på de utallige skyggesidene.

OL styres som kjent av en udemokratisk organisasjon, der historikken er full av eksempler på at vertsnasjonen får problemer etter at sirkuset har reist.

Hvert eneste OL siden 1960 har sprengt budsjettet, og den gjennomsnittlige overskridelsen er på 172 prosent. Ifølge den danske professoren Bent Flyvbjerg kostet lekene fra Beijing i 2008 til Rio de Janeiro i 2016 i snitt 110 milliarder kroner. I tillegg kommer utbygging av diverse infrastruktur som en tildeling utløser.

Fra et bærekraftperspektiv er det høyst diskutabelt om så gigantomane arrangementer er den beste måten å gjennomføre internasjonale konkurranser på i fremtiden. Dessuten har vi sett diverse problemer av ymse art tårne seg opp etter blant annet lekene i Rio de Janeiro, Sotsji, Tokyo og London.

Under fotball-VM i Qatar var NRK, i likhet med flere store mediehus, etter hvert godt på den utenomsportslige ballen etter mange års unnfallenhet. Hvordan blir den olympiske balansegangen fremover?

Kringkastingssjefen har også en kommunikasjonsutfordring rundt å forsvare investeringen, gitt de krevende tidene vi står i.

Linjen som så langt er valgt er å argumentere med at OL-kjøpet dreier seg om andre penger enn de som finnes på årets budsjett, siden rettighetene først slår inn fra 2026.

Derfor har ikke de aktuelle kuttene noe med de aktuelle økonomiske problemene å gjøre, om vi skal tro Vibeke Fürst Haugen.

Det er selvsagt teknisk sett riktig, men den økonomiske OL-iveren kan fort bli brukt mot ledelsen dersom det blir flere innskrenkninger på andre områder fremover.

Av konkurransehensyn får vi ikke vite hvor mye NRK legger i OL-potten, men det vil alltid være en relevant diskusjon hvor dypt der er rimelig at skattepengefinansiert medieaktør bør bruke på dyre sportsrettigheter.

Det blir også interessant om det redaksjonelle olympiske vaktskiftet kommer til å skyte fart i diskusjonene om mulige nye leker på norsk jord.

I skrivende stund er spørsmålene flere enn svarene, men det er trolig godt nytt for ringenes herrer å få landene i EBU (European Broadcasting Union) med på laget.

Det kan være med på å styrke legitimiteten til et arrangement det ellers kan argumenteres med at er i ferd med å gå ut på dato.