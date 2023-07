Stine Ballisager forlater Vålerenga og er klar for Kansas City i USA. Foto: Terje Pedersen / NTB

Vålerenga-stopper til USA i rekordstor overgang

Vålerenga og Kansas City er enige om en overgang for den danske midtstopperen Stine Ballisager (29). Overgangen er den største i Vålerenga kvinners historie.

NTB

Det opplyser klubben på sine nettsider mandag ettermiddag.

De opplyser ikke om overgangssum. Ballisager kom til Vålerenga i forkant av 2018-sesongen og har vært en viktig brikke for de blåkledde.

Hun har vært kaptein siden 2021-sesongen. Nå går ferden videre til Kansas City i USA.

– Det føles litt tungt å forlate Vålerenga, jeg har jo vært her i mange år og det er jo fordi jeg har stortrivdes. Jeg er glad for alt jeg har oppnådd, alle menneskene jeg har møtt; lagkamerater, trenere og alle i, og rundt, klubben. Jeg føler også at det tid for å prøve noe nytt, jeg har utviklet masse de siste årene og nå kom denne muligheten, så gleder meg til nye utfordringer. Jeg er veldig takknemlig for årene jeg har hatt i klubben, sier Ballisager i en uttalelse.

Hun spilte i alt 140 kamper for VIF.