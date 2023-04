Skip Magnus Ramsfjell i aksjon i Canada.

Norge med ny triumf i curling-VM – slo Italia etter ekstraomgang

De norske curlingherrene tok sin femte seier av seks mulige da Italia ble slått 9-8 i VM i Canada tirsdag.

Det var store svingninger i kampen tirsdag kveld. Lagene åpnet jevnt og tok to poeng hver i løpet av de to første omgangene. I den tredje omgangen tok Norge to poeng til, men så knallet Italia til med tre poeng i omgang nummer fem. Dermed lå Norge under 4-5 halvveis.

Det fikk de endret på raskt da de var de som tok tre poeng i den neste omgangen, før Italia kun greide svare med ett med tre omganger igjen. I siste omgang ledet Norge med ett poeng og hadde siste stein, men de sviktet og Italia stjal ett poeng og utlignet.

Dermed gikk kampen til ekstraomgang, der Norge tok ett poeng og vant kampen.

Det norske laget består av Gaute Nepstad, Bendik Ramsfjell, Martin Sesaker og skip Magnus Ramsfjell. De står med fem seirer og ett tap etter seks kamper.

Neste kamp for Norge er mot regjerende verdensmester Sverige onsdag ettermiddag. Deretter venter kamp mot Tyskland.

