Fredrik Dversnes under NM i 2021. Da syklet han for Coop. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Dversnes til topps på avslutningsetappen i Frankrike

Fredrik Dversnes (26) var sterkest i avslutningen og tok seieren på den siste etappen av sykkelrittet Pays de la Loire i Frankrike fredag.

NTB

Uno-X-rytteren var i en gruppe bak teten med noen kilometer igjen, men han kjempet seg fram og vant til slutt en spurt i en gruppe på seks ryttere i byen Le Mans.

Det var Dversnes' andre proffseier og lagets femte hittil denne sesongen. Tidligere i rittet i Frankrike tok Uno-X en dobbeltseier med Erlend Blikra og Stian Fredheim. Fredagens etappe var den siste.

Egersund-rytteren Dversnes ble nummer to sammenlagt i rittet over fire etapper. Danske Alexander Kamp (Tudor) vant, elleve sekunder foran nordmannen. Kamp ble nummer to på avslutningsetappen.

Dversnes tok sin første proffseier i La Rouyte Adelie de Vitre 31. mars. Det var også i Frankrike.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post