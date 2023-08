Veteran skjøt Colombia til VM-kvartfinale – slo Jamaica 1–0

(Colombia – Jamaica 1–0) En herlig scoring sørget for 1-0-seier til Colombia over Jamaica. England venter i kvartfinalen for søramerikanerne.

NTB

Kvartfinalen spilles lørdag.

1-0-målet kom etter en teknisk fullkommen avslutning av Catalina Usme. Hun dempet ballen med venstrebeinet i en presset situasjon. Så avsluttet hun like delikat med samme fot.

– Den førsteberøringen kommer til å overgå til evigheten i Colombia, sa ekspertkommentator Lars Tjærnås under Viaplays sending.

MATCHVINNER: Catalina Usme (i midten) gir Colombia ledelsen i VM-kampen mot Jamaica.

33-årige Usme scoret også på straffe i Colombias 2-0-seier over Sør-Korea tidligere i VM.

Søramerikanerne slo Jamaica etter en jevn kamp der begge lag hadde gode sjanser.

Etter 85 minutter headet Colombia i stolpen. Marginene i den situasjonen gjorde at Jamaica fortsatt hadde et håp om uavgjort i sluttfasen av oppgjøret, men de klarte ikke å få kranglet inn en utligning.

Colombia er eneste gjenværende lag i VM-turneringen fra Nord,- Mellom- og Sør-Amerika. De to store nasjonene derfra, USA og Brasil, skuffet begge i verdensmesterskapet.