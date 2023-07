Generalsekretær i Norway Cup, Pål Trælvik.

Norway Cup tar grep: − Mange dommere føler seg uthengt

Egne kampverter på de fleste kampene under årets Norway Cup skal sikre gode opplevelser og hindre ubehagelige situasjoner for dommerne.

Alle lag fra 13 år og oppover vil få tildelt en gul vest. Den skal brukes av en ansvarlig for å bidra til trygge og gi positive kampopplevelser for alle parter i turneringen, som sparkes i gang søndag.

– Den som er kampvert har ikke noe utvidet myndighet, men kal rett og slett passe på at eget lag oppfører seg og gi beskjed om at man må roe seg ned når det begynner å gå for langt, sier generalsekretær for Norway Cup, Pål Trælvik, til NTB.

Tiltaket er et samarbeid med Norges Fotballforbund for å gi økt oppmerksomhet til dommerens avgjørende rolle. Trælvik mener tiltaket er viktig for å bedre arbeidssituasjonen til kamplederne.

– Mange dommere føler seg uthengt. Det er en del av fotballen at det skal være reaksjoner og meninger, men vi ønsker å bli kvitt aggresjonen mot dommerne. Det er det uhørte med dette, fortsetter han.

Lagene skal rangeres

Dommerne skal i etterkant av hver kamp rangere lagenes oppførsel fra 1-5. Det vil gi gode statistiske data for hvert enkelt lag, ifølge Trælvik.

– Vi ønsker som en del av arbeidet med kampverter at lagene som viser god oppførsel skal belønnes. Vi skal plukke ut et lag på slutten som får FairPlay-prisen, men jeg kan ikke røpe hva belønningen blir. Det er hemmelig, sier han.

Trælvik mener grepet kan ha positiv effekt for å unngå hets mot dommere.

– Dette tiltaket vil nok ikke være den største endringen i historien, men det er viktig at et såpass stort arrangement setter dette ordentlig på dagsordenen.

– God alarmberedskap

Trælvik beroliger også med at Norway Cup har ressurser som kan tas i bruk om temperaturen under enkelte kamper blir for høy og ubehagelig.

– Vi kaller det observasjonskamper. Da sender vi et forsterket antall personer til å hjelpe dommeren med å roe ned gemyttene. Vi vet jo ikke på forhånd hvilke kamper som trenger forsterkninger for dommeren, men vi vet at det av og til skjer, sier Trælvik.

– Hvordan når dere raskt ut til kamper som trenger forsterkninger, om dere ikke kan forutse det på forhånd?

– Vi har en god alarmberedskap. Det er en telefon unna, så er vi raskt ute på det stedet. Vi er også raskt ute på de medarrangørbanene vi benytter oss av, avslutter Trælvik.