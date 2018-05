NEDE FOR TELLING: Zlatan Ibrahimovic ble trampet på foten, slo tilbake og fikk rødt kort i sin siste kamp for Los Angeles Galaxy i MLS. Foto: Graham Hughes / TT NYHETSBYRÅN

Sveriges VM-klare midtbanespiller om Zlatan-hysteriet: – Det har dødd ut litt

Zlatan Ibrahimovic (36) ble gjenstand for enorm oppmerksomhet da han entret fotballscenen i USA. Nå har hysteriet avtatt en god del etter noen negative hendelser, mener Sveriges VM-klare midtbanespiller Gustav Svensson.

– Det skrives mindre (om ham). Jeg trodde, og det var det nok også mange andre som gjorde, at det skulle bli et enda større hysteri rundt ham. Det var det i begynnelsen. Men det har dødd ut litt, sier Gustav Svensson til den svenske avisen Aftonbladet.

– Det har blitt litt negativt rundt ham og hans personlighet. Det er litt opp og ned, tilføyer Gustav Svensson.

Gustav Svensson har spilt for Seattle Sounders i MLS siden januar 2017. Zlatan Ibrahimovic gjorde sin inntreden i den amerikanske proffligaen for Los Angeles Galaxy i mars i år, etter en amputert sesong for Manchester United i Premier League.

Debuten hans for Los Angeles Galaxy ble en umiddelbar suksess, med stor oppmerksomhet utenfor banen i kjølvannet av et spektakulært mål i premiere-kampen.

– Jeg hørte publikum rope «vi vi ha Zlatan, vi vil ha Zlatan, så jeg ga dem Zlatan», uttalte Zlatan etter det showet.

– Umiddelbart etter det var han i et intervju med Jimmy Kimmel (talkshow-vert), som det ble veldig mye snakk om, forteller Gustav Svensson.

Deretter har jubelropene stilnet noe, i en slags takt med Zlatans måltørke og oppførsel.

– Det er ikke vanlig i det hele tatt i MLS. Sånt skjer dessverre på fotballbanen, og det er (det nye) videosystemet som er grunnen til at det får oppmerksomhet, sier Sveriges VM-klare Gustav Svensson om hendelsen som medførte at Zlatan Ibrahimovic fikk rødt kort.

Svensson understreker imidlertid at Zlatan passer godt sammen med de andre idrettsstjernene i USA, i NFL (amerikansk fotball) og NHL (ishockey). Han blir en i mengden av de store stjernene; PR-maskiner som syns over alt.

– På godt og vondt, tilføyer Gustav Svensson.