Norges svenske VM-debutant: – Min skyld

Publisert: 05.05.18 18:47

HERNING (VG) Norges «svenske» VM-debutant Tobias Lindström (30) mener han burde ha scoret to mål og tar på seg skylden for at Latvia utlignet til 2–2 da det gjenstod ni minutter av ordinær spilletid i VM-premieren.

– Jeg fikk fire til fem klokkerene sjanser og burde ha scoret minst to mål. Det er tilfeldigheter som er årsak til at jeg ikke gjør det. Det satt ikke i dag, dessverre, sier Tobias Lindström til VG i pressesonen etter 2–3 for Latvia.

Norge ledet 2–0, tidligere Stavanger Oilers og Lørenskog-spiller Rudolfs Balcers (21) reduserte til 1–2 og ble matchvinner bare 24 sekunder inn i spilleforlengelsen. Tobias Lindström tar på seg skylden for at Rodrigo Abols ble gitt anledning til å utligne til 2–2 da det var igjen snaut ni minutter av ordinær spilletid.

– Det var «riktigt» (norsk: skikkelig/virkelig) dårlig av meg. Det var unødvendig. Det var surt. Spesielt ettersom Lars (Haugen) sto så bra i mål som han gjorde, sier Vålerengas Tobias Lindström – toppscorer i GET-ligaen denne sesongen.

Vålerenga-spilleren ble norsk statsborger og spilleklar for Petter Thoresens (56) landslag for bare noen uker siden.

– Vi ledet 2–0 og 2–1, og hadde muligheten til å gå opp til 3–1. Men vi får ikke pucken inn. De skaper mye offensivt, men var også på isen ved de to første baklengsmålene – selv om det er litt tilfeldig, svarer Petter Thoresen på spørsmål om «Lindström».

– «Tobbe» (Lindström) kom til mange fine skudd, som han vanligvis gjør mål på. Vi hadde nok sjanser til å gjøre ett mål til, sier Mathis Olimb.

På stillingen 2–2 skjøt han pucken i rammeverket bak Latvias keeper Elvis Merzlikins. Etter videogransking konstaterte dommerne at pucken ikke var inne, som Mathis Olimb umiddelbart trodde.

– Jeg jublet for scoring. Men «Kenna» (lillebror Ken André) sa kjapt at den ikke var inne, forteller Mathis Olimb.

Han mener at Norge «startet utrolig bra», men at de «etter hvert» ble naive i den defensive delen av spillet.

– Vi burde ikke la oss prege av (baklengs) mål. Men jeg føler at vi ble det. Vi fikk fem til å se pigge ut, selv om de ikke var det, sier VM og OL-veteran Alexander Bonsaksen.

Bonsaksen, som spilte for tyske Iserlohn denne sesongen og var Norges toppscorer i OL (2 mål), gjorde 2–0 etter målgivende pasning fra Mathis Olimb.

– Ett poeng er bedre enn null; alle kampene i gruppen vår har endt uavgjort etter ordinær spilletid, påpeker Alexander Bonsaksen med tanke på Norges neste gruppespillkamp mot OL-sølvvinner Tyskland søndag klokken 16.15.

