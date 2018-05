PRESTISJEMØTE: Magnus Carlsen og Fabiano Caruna i Stavanger mandag kveld. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Magnus Carlsen knuste sin VM-motstander

Publisert: 28.05.18 21:42 Oppdatert: 28.05.18 22:01

(Magnus Carlsen-Fabiano Caruana 1–0) Magnus Carlsen (27) har sikret seg et psykologisk overtak på Fabiano Caruana (25) før VM-kampen i november.

Nordmannen slo amerikaneren i den første runden av årets Norway Chess mandag kveld - en turnering som Caruana prøvde å unngå . Partiet varte i drøyt fem timer.

Det er Carlsens tiende seier over Caruana i karrieren. Verdenstoeren har ikke slått den norske verdenseneren siden Norway Chess for tre år siden (så lenge vi snakker om klassisk sjakk).

Dette kan ha vært deres siste møte før VM-matchen i London.

– Det ble bedre og bedre for meg, sa Carlsen da han besøkte TV2 Sports studio etterpå.

– Jeg tror ikke jeg var i nærheten av å rote det bort. Jeg følte ikke at han var så nær remis.

TV2 kunne mandag avsløre at Caruana ønsket å trekke seg fra Norway Chess etter at han i april vant kandidatturneringen og ble VM-finalist. Arrangørene klarte imidlertid å overtale Caruana til å spille.

– Vi forhandlet i rundt to uker med amerikaneren uten å kjøre tøft på den inngåtte kontrakten. Vi var glad da Caruana etterhvert likevel besluttet å komme hit også i VM-året, sa Norway Chess-general Kjell Madland.

I 2016 var det tilsvarende situasjon med Sergej Karjakin, som trakk seg etter at det ble klart at han skulle møte Carlsen til VM-match. Russeren og Norway Chess-arrangørene ble den gang enige om at han i stedet skulle stille i 2017.

– Jeg synes jeg satt og somlet. Det er viktig å bruke tiden rett. De kjappe beslutningene var gode, og så tror jeg ikke at jeg gjorde noe altfor galt, sa Magnus Carlsen etter seieren.

– Magnus er på vei mot seier. Han kan vinne på mange forskjellige måter, fastslo Jon Ludvig Hammer som ekspert på TV2 Sport da de nærmet seg 60 trekk.

Studioekspertene var enige om at flere av verdens beste spillere hadde gitt opp om de var i tilsvarende situasjon som Caruana.

Carlsen hadde hvite brikker. Han hadde et solid grep på partiet, men slet med å «få ballen i mål». Etter 77 trekk ga Caruana opp.

Etter som alle de andre partiene i første runde endte med remis, er Magnus Carlsen alene i teten i Norway Chess.

Carlsen vinner så å si aldri sitt første parti i en turnering. Sist det skjedde var også i Norway Chess: Mot Harikrishna for to år siden.

– Jeg vinner nesten aldri første eller siste parti, sa Carlsen til TV2.

I 2018 står Magnus Carlsen uten tap på 32 partier. 11 har endt med seirer. Før Norway Chess har han i år deltatt i Tata Steel, Grenke-turneringen og Shamkir-turneringen i Aserbajdsjan.