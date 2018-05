TAR BLADET FRA MUNNEN: Mats Zuccarello for New York Rangers hjemme mot Toronto Maple Leafs i desember i fjor. Foto: Abbie Parr / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Zuccarello fyrer løs mot Ramos-kritikere

Publisert: 28.05.18 15:36

Ishockeystjernen Mats Zuccarello (30) tok sosiale medier i bruk da han så seg lei av norske fotballfans som langer ut mot Real Madrids Sergio Ramos.

Ramos er blitt et hett debattert tema verden over etter hans røffe spill i lørdagens Champions League -finale, der han ledet Real Madrid-laget til 3-1-seier over Liverpool og nok en tittel i fotballens gjeveste klubbturnering.

Mange har kritisert den spanske stopperkjempen for å ha gått for hardt inn mot blant andre Liverpool-keeper Loris Karius, og flere går også så langt så langt som å hevde at han skadet stjernevingen Mohamed Salah med vilje:

Slikt snakk vil ikke Zuccarello ha noe av. Han holder med dem som mener at Ramos' vinnermentalitet og røffe spill er det som må til for å sikre seg pokaler.

«Slutt opp med det Ramos tullet nå a! Hadde vi fostra vinnerskaller som han her hjemme hadde vi kanskje vært noe annet en b/c nasjon i de største sportene i verden!», lyder det fra New York Rangers -profilen på Twitter .

Zuccarello har også retvitret et svar til ham som tar Ramos i forsvar og hevder at spanjolen umulig kan ha skadet Salah med overlegg.

Debatten rundt Ramos og hvorvidt han er en stygg eller smart spiller vil fortsette å herje i ukene som kommer. Iallfall hvis skulderskadde Mohamed Salah ikke rekker fotball-VM med sitt Egypt.

Zuccarello har ikke besvart VGs henvendelser i sakens anledning.