KJEDET SEG: Med halvannet poeng på de to første matchene har Magnus Carlsen fått en god start på Norway Chess. Men han syntes ikke det var gøy å møte Sergej Karjakin. Bildet er fra åpningskampen mandag. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Remis for Magnus Carlsen: Kjedet seg ved brettet

Publisert: 29.05.18 18:29 Oppdatert: 29.05.18 19:40

Magnus Carlsen kjedet seg og spilte remis mot Sergej Karjakin i 2. runde av Norway Chess i Stavanger. Nordmannen har nå halvannet poeng i turneringen.

– Det ble som jeg forventet. Han gikk for den litt kjedelige muligheten, sier Carlsen til TV 2.

Partiet gikk unna på under to timer. Det var kort, men Carlsen mente at han likevel blir tappet av energi at det kjedelige og lite dramatiske partiet.

– Jeg vet ikke om noen av oss er spesielt fornøyd, sier Carlsen etter at han startet turneringen strålende mandag. Tirsdag endte alle fem kamp med remis. Dermed er verdensmesteren fortsatt den eneste som har vunnet i turneringen.

Sergej Karjakin hadde hvite brikker og har aldri slått Carlsen med hvitt.

– Han er god, sier han og mener at det som oftest endte uavgjort mellom de to.

Nordmannen slo VM-motstander Fabiano Caruana i den første runden av Norway Chess mandag kveld - en turnering som Caruana prøvde å unngå . Partiet varte i drøyt fem timer.

Det er Carlsens tiende seier over amerikaneren i karrieren. Verdenstoeren har ikke slått den norske verdenseneren siden Norway Chess for tre år siden (så lenge vi snakker om klassisk sjakk).

Dette kan ha vært deres siste møte før VM-matchen i London.

– Det ble bedre og bedre for meg, sa Carlsen da han besøkte TV2 Sports studio etterpå.

TV2 kunne mandag avsløre at Caruana ønsket å trekke seg fra Norway Chess etter at han i april vant kandidatturneringen og ble VM-finalist. Arrangørene klarte imidlertid å overtale Caruana til å spille.

Onsdag møter Magnus Carlsen armeneren Levon Aronian. Han gleder seg til igjen å spille med hvite brikker.

– Det er han jeg har «svindlet» suverent flest ganger på toppnivå, sier en Magnus Carlsen i godt humør. Han har bare vunnet en av fem Norway Chess-turneringer.

Sammenlagt til nå: 1. Carlsen 1,5 poeng, 2. Sergej Karjakin 1 poeng, 3. Wesley So 1 poeng, 4. Levon Aronian 1 poeng.