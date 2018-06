SOMMER: Heidi Weng på landslagssamling på Sognefjellet. Hun er fornøyd med at eks-svigerfar Ole Morten Iversen er ny landslagstrener. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Weng har fått eks-svigerfar som landslagstrener: – Han kan være streng

Publisert: 06.06.18 10:04

SOGNEFJELLET (VG) Heidi Weng (26) har fått eks-svigerfar Ole Morten Iversen (59) som landslagstrener. Emil Iversen (26) tror det blir suksess.

Sist uke var landslagsdamene på samling med sin nye trener for første gang. Ole Morten Iversen overtar etter Roar Hjelmeset.

Siden Heidi Weng og Emil Iversen var kjærester i flere år, så kjenner hun den nye treneren fra før.

– Jeg syns det er greit å ha en jeg kjenner litt fra før. Som jeg kanskje er litt trygg på, en som jeg kan si ifra litt mer til, sier Weng til VG og legger til:

– Han kan være streng.

Langrennsstjernen diskuterte og snakket trening med Ole Morten Iversen da hun var på besøk hos sønnen i Meråker tidligere.

– Han kunne hente meg da jeg var ferdig med økta med bil. Så han har sett meg trene før, sier Weng.

Rolig og beskjeden

De trente under fantastiske forhold på Sognefjellet. Det var skyfri himmel under mediedagen onsdag. 5,9 kilometer preparerte løyper badet i sol.

– Ole Morten er rolig og kan være litt beskjeden, men når han setter igang så tør han si ifra. Det er bra, sier Weng.

26-åringen som vant Tour de Ski i år, men hadde et litt skuffende OL, tror det passer bra med et trenerbytte nå.

– Jeg har vært med Roar i ni år, det er lenge. Så det er kanskje på tide med noe nytt. Men det kan bli uvant. Det blir spennende å se, sier Weng.

Noen å fleipe med

Ole Morten Iversen var landslagstrener for de svenske landslagsdamene til de avsluttet samarbeidet etter OL i Pyeongchang.

Det har ikke vært et tema at han nå blir treneren til eksen til sønnen.

– Det har jeg ikke ofret en tanke, sier pappa Iversen til VG og fortsetter:

– Det er betryggende for meg at jeg har noen i miljøet jeg kan fleipe litt med. Heidi kjenner meg litt, bedre enn de andre. Det er bare et pluss for meg at jeg kjenner noen.

– Problemfritt

Emil Iversen og Heidi Weng har vært landslagskolleger i mange år etter bruddet i 2015. Han har kjempetro på samarbeidet mellom faren og Weng.

– Det blir suksess. Absolutt. Min far og Heidi har alltid hatt et godt forhold, sier Iversen og legger til:

– Heidi og jeg er også gode venner nå. Det er helt problemfritt.

– Hun sier faren din kan være streng, er han det?

– Jeg tror ikke han har vært mye streng mot henne. Han kan være ganske streng som trener tror jeg. Det har jentene bare godt av tenker jeg. Som far er han ganske snill, men som lærer vet jeg at han har vært ganske streng, svarer Iversen.

PS! Weng har vært sammen med Kjetil Nygaard, som tidligere har deltatt i NRK-programmet Anno, i to år.