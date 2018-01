FERDIG? Alexander Søderlund i aksjon mot Lyon i en Ligue 1-kamp i oktober 2016. Til høyre er Ole Selnæs i duell mot Jesse Lingard underveis i 16-delsfinalen i Europa League på Old Trafford i februar 2017. Foto: Reuters

Norsk St. Etienne-duo på vei bort

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 30.01.18 08:41

Både Alexander Søderlunds og Ole Selnæs’ dager i fransk fotball ser ut til å være talte.

Alexander Søderlund skal ifølge både norske og franske medier være svært nære en retur til Rosenborg.

Mandag skriver L’Equipe at noe av grunnen til at en ny spiss er på trøndernes ønskeliste, er at Nicklas Bendtner skal være ønsket i Bordeaux.

Det strider imidlertid med hva Bendtner selv uttalte til VG på Gran Canaria forrige uke.

Selnæs-exit?

Ifølge samme avis skal også Ole Selnæs ’ fremtid i St. Etienne være oppe til vurdering. Mandag skriver avisen at midtbanespilleren er aktuell for et utlån til den belgiske klubben Genk, hvor også Sander Berge spiller.

Innbakt i låneavtalen skal det ligge en kjøpsopsjon på 38 millioner norske kroner.

Selnæs har vært på banen i 12 seriekamper denne sesongen, men har ikke startet for de grønne og hvite siden 10. desember.

Søderlund har kun startet to kamper hele sesongen, i tillegg til å ha kommet inn som innbytter ved ti anledninger.

Både Selnæs og Søderlund har vært i den franske klubben siden januar 2016.