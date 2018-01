Foto: Solstad, Fredrik

Tom Tvedt om samboer Stenseng: - Vi finner rom til å ta vare på hverandre

NTB

Publisert: 24.01.18 13:45

Julen ble aldri helt slik idrettspresident Tom Tvedt (49) så for seg. Både han og samboer Kjersti Stenseng sto i stormen da julefreden skulle senke seg.

For Tvedt sto midt oppi nok en innsynsrunde i norsk idrett, mens Stenseng som partisekretær i Arbeiderpartiet var involvert i Trond Giske-saken.

– For oss ble dette …, sier Tvedt innledningsvis til NTB før han stopper seg selv og begynner på nytt. Det er tydelig at julen ikke ble som samboerparet hadde sett for seg.

– Styret bestemte seg for å legge ut de siste kvitteringene av i alt 24.000 bilag i slutten av desember for å bli ferdig i 2017. Da ble det tett opp til jul, og mediefokuset ble stort. I tillegg fikk Ap og Kjersti den runden som alle kjenner til. Det er også en tung sak. Jeg skal være så ærlig og innrømme at vi ikke har hatt så mye juleferie i år, sier Tvedt.

Det profilerte paret bor i en leilighet på Majorstua i hovedstaden.

– Jeg må si at rent personlig var julen 2017, med den diskusjonen som kom opp med jevne mellomrom (om åpenhet), langt unna det jeg så for meg da jeg ble valgt. Det å hele tiden måtte forklare hele situasjonen er en rar øvelse, sier idrettspresidenten.

Utsetter 50-årsfeiring

– Hvordan støtter dere hverandre?

– Da gjør vi sikkert som andre kjærester, samboere og gifte. Vi finner rom til å ta vare på hverandre. Det er viktig å holde ting atskilt. Det handler om å være kjærester og støtte hverandre som mennesker. Det er vi gode til, sier Tvedt.

Kritikken mot Tvedt har vært enorm. Åpenhetsprosessen i norsk idrett ble lang og vond.

– Jeg er glad for at vi åpnet opp, men skulle gjerne vært foruten konsekvensene av prosessen, sier Tvedt.

– Samtidig har det sportslig vært all time high. Vi har hatt utrolig flotte resultater og stor utvikling. Men den offentlige debatten har overskygget det sportslige, påpeker 49-åringen.

Han blir 50 år 31. januar. Den feiringen er utsatt til våren, etter OL og Paralympics.

Sa «ja» til fire år

– Hvordan er det å stå i stormen?

– Jeg er vestlending. Stormer kommer og går. I åpenhetssaken har det vært jevn vind med orkan i kastene når det har dratt seg til. Det gjør noe med deg. Jeg skjønner at folk, dersom man leser avisene, blir sinte. Det refereres til at Norges Idrettsforbund bruker klubbene sine penger. Det er ikke sant. Alle pengestrømmer går fra NIF og ut til organisasjonen. Det er noen opplevelser jeg skulle vært foruten, men det er mitt lodd å være president og fronte dette, sier Tvedt.

– Det er ikke til å legge skjul på at det ikke var dette jeg og styret trodde vi takket ja til da vi ble valgt. Jeg sa «ja» for å bruke tid på alt annet, nemlig ny aktivitet, nye idretter og utvikle norsk idrett. Og det mener jeg vi har klart i tillegg, sier Tvedt.

– Hvor ofte kommer tankene om det er verdt å stå i dette søkelyset?

– De negative tankene har ikke vært der ofte. Det er fordi jeg sa «ja» til å være president i fire år. Det er ingen presidenter som har sittet lenger enn én periode siden 2004. Dette er et utfordrende verv. Det er det ingen tvil om.

– Det som har vært viktig for meg, er at idrettsstyret fra min periode åpnet for bilag og reiseregninger. Det er godt for meg at man har gått igjennom alle mine reiseregninger uten at det er så mye å si om dem. Jeg er glad for at jeg fikk rådet fra ledermøtet om å åpne tilbake fra 2015 til 2012 på bilagsnivå, sier Tvedt.

Blir skjelt ut

Da han var ordfører hjemme i Randaberg, ble Tvedt utsatt for trusler.

– Har du opplevd opplevelser over streken som idrettspresident?

– Det er ting jeg skulle vært foruten. Det er ikke gøy å gå inn i butikken og bli æreskjelt inne i butikken av en ukjent mann. Jeg tenker at det hadde vært bedre å ta en kopp kaffe, så skulle vi pratet vennlig om dette. Det er kraftfullt med slike reaksjoner. Det er ikke kjekt for dem du har med deg på handletur en vanlig lørdag, sier Tvedt alvorlig.

Episoden er ikke den eneste som idrettspresidenten har hatt av uhyggelige opplevelser de siste årene.

– Jeg opplever samtidig at Idretts-Norge oppfører seg veldig ryddig, sier Tvedt.