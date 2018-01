ÅRETS FØRSTE: Magnus Carlsen spiller som vanlig den prestisjefylte sjakkturneringen i Wijk aan Zee i januar. Foto: Tata Steel Chess

Motstanderen erter Carlsen etter ny remis

Publisert: 16.01.18 18:13

SPORT 2018-01-16T17:13:27Z

(Anish Giri-Magnus Carlsen 1/2–1/2) Nok en gang endte det med remis mellom Anish Giri og Magnus Carlsen. Etterpå ertet nederlenderen sin norske motstander

– Stakkars Magnus Carlsen ! Så mye hard jobb med hukommelsen, bare for å klare remis mot meg. Hvorfor?, skrev Giri på twitter.

Tata Steel Chess er en av årets mest prestisjefylte sjakkturneringer, og Magnus Carlsen deltar for 14. gang.

– Jeg prøvde å gå for det i åpningen og gjøre ham litt ukomfortabel, men jeg hadde egentlig aldri en sjanse som jeg så, sa Carlsen til TV2.

Han står nå med én seier og tre remis til nå i Tata Steel Chess i Nederland. Det gir 2,5 poeng, mens Anish Giri har 3 poeng etter to seier og to remis. Også Viswanathan Anand har 3 av fire mulige poeng så langt.

Det har blitt en rivalisering mellom Giri og Carlsen etter at nordmannen trengte 16 forsøk før han endelig slo Giri sommeren 2016. Men Giri er kjent for at han så ofte spiller remis, og sånn sett er ganske kjedelig.

Etter onsdagens parti ble Giri spurt om hvorfor han så ofte sender stikk til Carlsen.

– De latterlige vitsene hjelper meg å komme i underdog-posisjon. Han begynner allerede å få noen merkelige tanker i åpningen, sa Giri på arrangørens sending ifølge Aftenposten.

Carlsen har vunnet denne superturneringen hele fem ganger, senest i 2016, mens det i fjor ble 2. plass bak amerikanske Wesley So.

Viswanathan Anand har også fem triumfer i Wijk aan Zee, der superturneringen i år arrangeres for 80. gang.

Startfeltet på 14 er sterkt. Seks av dem er topp 10 i verden og alle topp 100.

Mens Magnus Carlsen hadde et stort 2017 i hurtig- og lynsjakk, slet han mer i klassisk sjakk.

Hans resultater til nå i Tata Steel Chess 2018:

Magnus Carlsen-Fabiano Caruana 1/2-1/2.

Baskaran Adhiban – Magnus Carlsen 0-1.

Magnus Carlsen – Wei Yi 1/2-1/2

Anish Giri-Magnus Carlsen 1/2–1/2.

PS: Juniorverdensmester Aryan Tari spiller i «B-klassen». Han har foreløpig 1,5 av 4 poeng.

