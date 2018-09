I RUTE: «Alt» har handlet om Tiger Woods ved East Lake utenfor Atlanta. Foto: SAM GREENWOOD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tiger Woods nær utrolig PGA-triumf: – Oppe med det beste han har gjort

Før den siste dagen i Tour Championship, leder Tiger Woods (42) med tre slag på Rory McIlroy og Justin Rose – et forsprang han aldri før har tapt i sin karriere.

Publisert: 23.09.18 15:46

– Jeg håper jo inderlig at han vinner, men samtidig er jeg litt redd. Noe av det vanskeligste er å lede med tre slag før en siste dag, selv om han aldri har tapt med en slik ledelse. Det er vanskelig, men Tiger er en vinner, sier Eurosports profilerte golfkommentator Per Haugsrud.

Sammen med Henrik Bjørnstad skal han kommentere den siste dagen av Tour Championship i Atlanta, med en viss 42-åring som storfavoritt til å hente hjem hele trofeet. Det var det få som hadde sett for seg, til tross for at han har kommet nærmere og nærmere en seier siden comebacket.

– For et år siden var jeg glad for at bare han overlevde. Når man så bildene av Tger, han var en katastrofe, han var et vrak. Og når man har passert 40 år, er man som regel ferdig, sier Haugsrud.

Woods har vært gjennom utallige utenomsportslige skandaler de siste årene og det toppet seg i mai i fjor, da han ble arrestert for å ha kjørt under påvirkning av alkohol eller narkotika. Han ble til slutt dømt til blant annet 50 dager samfunnstjeneste for uaktsom kjøring, og videoen etter arrestasjonen var ikke oppløftende:

Northug x 10

Nå er Haugsrud så glad for at Woods er tilbake i det gjeveste selskap.

– Jeg har forsøkt å lete etter sammenligninger. Da Northug vant i Falun, etter det han hadde gjennomgått, var det litt samme følelsen. Med Woods kan man gange Northug med ti, billedlegger golfkommentatoren, som i sin tid spilte Challenge-touren og Europatouren mellom 1987 og 2001.

Han mener at om man for et år siden så mye som antydet at Woods kunne vinne en PGA-tour igjen, ville man bli stemplet som en tulling. De siste årene har han gått gjennom en rekke rygg- og kneoperasjoner, i tillegg til alt det utenomsportslige fokuset. Men ved juletider i fjor, syntes Haugsrud at han så noe annet i Tiger Woods .

– Plutselig kom smilet tilbake, gangen var lettere. Vi kunne se at det var noe i spillet som ga signaler om bedre tider i vente. Før har det bare sett ut som han har vært i lidelse, forklarer Haugsrud.

Mellom øra

Forklaringen på hvorfor Woods plutselig er i stand til å slå hele feltet av verdens beste, ligger ifølge Haugsrud på toppen.

– Jeg tror det bare er mellom øra. Når man har vært så god som han var, trenger man ikke endre teknikk. Det er bare spillegleden - og å kunne vise seg frem som den ekte Tiger Woods han er, i stedet for å bare få negative spørsmål, mener Haugsrud.

Ved East Lake i Atlanta har det meste handlet om Woods denne helgen og han har vartet opp med tidvis mesterlig spill. Hans nærmeste konkurrenter, Rory McIlroy og Justin Rose, har begge vært fulle av lovord om sin konkurrent. Så også Per Haugsrud:

– Jeg ble helt satt ut av spillet hans lørdag. Han hadde et enormt press, men han spilte som om det var det mest naturlige. Etter han satt en «birdie», gikk han bare videre som om det ikke var noe. Med alt det han har vært gjennom, med den historien ... det han gjør nå, er helt der oppe med det beste han har prestert. Det er som å skru klokken 10–15 år tilbake.

Woods går ut cirka 20.00 norsk tid. Sendingen til Eurosport starter klokken 18.