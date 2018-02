OL-KLAR: Henrik Kristoffersen gjør seg sine tanker om Marcel Hirscher på pressetreffet med norsk media i Pyeongchang. Foto: Johansen, Erik / NTB scanpix

Kristoffersens stikk til Hirscher: – Bør vinne to OL-gull til

Publisert: 17.02.18 23:41 Oppdatert: 18.02.18 04:38

PYEONGCHANG (VG) Kanskje er det taktisk. Men Henrik Kristoffersen (23) later til å være på defensiven i OL-duellen med superstjernen Marcel Hirscher (28).

Østerrikeren har til tider herjet med nordmannen i vinter – både i storslalåm og slalåm – og står allerede med et OL-gull (superkombinasjonen) i Pyeongchang. Søndag er han storfavoritt til en ny gullmedalje i favorittøvelsen storslalåm.

– Hirscher blir ikke noe mindre favoritt etter OL-gullet i kombi. Men hvis han ikke tar ett til, og egentlig bør han ta to, hvis Østerrike og han selv skal være fornøyde. Det tror jeg, sier Henrik Kristoffersen .

Han legger til: «Hirscher har alt og tape, jeg har i hvert fall to OL til å gjøre det på». Etterfulgt av et glis. Liksom for verbalt å legge press på østerrikeren som har hatt en fenomenal sesong med ti rennseiere i verdenscupen. Totalt er han oppe i 55. Nest best i historien. Bare Ingemar Stenmark er bedre med 86 førsteplasser.

Fakta Kristoffersen i OL Henrik Kristoffersen var bare 19 år gammel da han kjørte inn til bronse i slalåm i Sotsji 2014. Han klatret fra 15. til tredjeplass etter en utrolig finaleomgang. Han ble dermed den yngste i alpinhistorien med OL-medalje.

Kristoffersen har 12 pallplasseringer i vinter. Men bare én seier. Det var til gjengjeld prestisjeslalåmen i Kitzbühel. Men han klager ikke – i hvert fall ikke når han møter norsk presse i deltagerlandsbyen – godt påkledd i et megatelt.

– Det har vært en utrolig bra sesong. Jeg har vært veldig stabil, synes jeg. Men nå er det nytt renn, og ny bakke. Og jeg er klar, sier Kristoffersen.

Det har imidlertid vært episoder før OL hvor han i frustrasjon har gitt nokså klart uttrykk for hva han synes om dominansen til Hirscher. Andre alpinister i sirkuset har reagert. Etter at østerrikeren vant sin 50. seier i verdenscupen i Zagreb sparket nordmannen i snøen, og slo oppgitt ut i luften. Felix Neureuther (korsbåndskadet) skal ha sagt følgende i et tysk radioprogram.

«Han må lære seg å akseptere at andre er bedre enn ham, og så må han få ræva i gir og sørge for å selv bli bedre.»

– Jeg vet ikke om jeg er upopulær. Det må være lov å vise følelser, sier Kristoffersen.

Han fikk i hvert fall manges sympati etter skandalerennet i Schladming. Der ble det kastet snøballer etter ham under rennet. Det skapte reaksjoner, og førte til at idrettsminister Heinz-Christian Strache, gikk ut offentlig med unnskyldning til Salzburg-bosatte Kristofersen.

Strache omtalte det usportslige angrepet på nordmannen som skadelidende på Østerrikes rykte.

– Det var greit å få en beklagelse fra idrettsministeren. Men nå er jeg ferdig med den saken, sier Henrik Kristoffersen.