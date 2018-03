Brøt sammen på pressekonferanse: – Kommer til å angre dette resten av livet

Publisert: 29.03.18 14:32

Den australske landslagskapteinen Steve Smith brøt sammen da han skulle holde pressekonferanse ved hjemkomsten fra cricket-skandalen.

– Jeg vet at jeg kommer til å angre dette resten av livet, sa mannen som inntil denne uken har vært en av Australias største idrettshelter.

Avsløringen av jukset i landskampen mot Sør-Afrika har vakt voldsom oppmerksomhet i hjemlandet, der saken har vært førstesideoppslag dag etter dag.

Steve Smith tok et par spørsmål fra journalistene, men pressekonferansen måtte avbrytes før planlagt, fordi cricket-spilleren ikke lenger klare å kontrollere følelsene og brøt sammen.

Sammen med lagkameratene David Warner og Cameron Bancroft han har fått merkelappen «treer-banden» i australske medier.

Det var Smith og Warner som tenkte ut hvordan de kunne jukse, og Bancroft som gjennomførte det. Jukset ble avslørt ved at et TV-kamera fanget opp at Bancroft la noe innenfor bukselinningen. I ettertid har det vist at det var et sandpapir, som ble brukt til å påvirke ballen, slik at den fikk en vanskeligere ballbane for motstanderne som skulle slå.

I motsetning til Smith, som sto fram på en pressekonferanse sammen med faren, valgte David Warner å nøye seg med en melding på Instagram. Der står det blant annet:

– Det har blitt gjort feil som skader cricketsporten. Jeg beklager for min del av dette, og tar ansvaret for det.

Både han og Smith er utestengt i ett år fra landslaget.

Sydney Morning Herald siterer Smith fra pressekonferansen:

– Jeg vurderte alvorlig feil, og nå skjønner jeg konsekvensene. Det var svikt i lederskapet, av mitt lederskap. Jeg vil gjøre alt for å gjøre opp for min feil og skaden det har medført, sa Steve Smith.

– Jeg håper at i tide kan vinne tilbake respekt og tilgivelse. Jeg har vært så privilegert og beæret over å representere mitt land og vært kaptein i det australske cricketlaget. Cricket er det største spillet i verden. Det har vært mitt liv, og jeg håper det kan bli det igjen.

Smith sa unnskyld til cricketfans over hele verden.

– Jeg skylder ikke på noen andre. Jeg er landslagskaptein, sa Smith da han ble spurt om de to andre spillernes rolle.

I granskningen til det australske cricketforbundet har det kommet fram at David Warner var den mest aktive.

Steve Smith hevder at det er først gang dette skjer på landslaget:

– Såvidt jeg vet har det aldri skjedd før. Det er første gang jeg har sett dette skje. Og jeg kan forsikre om at det aldri kommer til å skje igjen.

– Gode mennesker gjør feil, og jeg har gjort en stor feil ved å la dette skje, sa Smith ifølge Sydney Morning Herald.

